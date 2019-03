Domenica incontro Figc-governo cinese | sul tavolo sviluppo var e partite in Cina

Figc - Domenica incontro con Governo Cina per Serie A e Var : Figc: Serie A e Var:Organizzazione in Cina, entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, l'assistenza, supporto allo sviluppo della tecnologia

MotoGp - La rimonta e l'incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

Domenica 10 marzo a Monserrato la VI edizione di Incontro con il liutaio : Dal 2014 si afferma in numerosi concorsi chitarristici in Italia e nel mondo ottenendo oltre una ventina di premi internazionali tra cui 10 primi premi, tra i più importanti il 1° premio XXVI ...