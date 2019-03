Biathlon - IBU Cup Otepää 2019 : Daniele Cappellari secondo nella super sprint maschile : Daniele Cappellari centra uno splendido secondo posto nella super sprint disputata a Otepää, in Estonia, valida per l’IBU Cup di Biathlon: l’azzurro chiude a 13″8 dal vincitore, il norvegese Endre Stroemsheim, che chiude in 13’13″2, mentre è terzo un altro norvegese, Henrik L’Abee-Lund, con un ritardo di 24″6. 20° Patrick Braunhofer, staccato di 1’56″1, mentre non rientra nella finale a 30 ...