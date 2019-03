Trapanese, loggia segreta: 27 arresti

Operazione dei carabinieri contro unamassonicaa Castelvetrano, il paese natale del boss mafioso, Matteo Messina Denaro nel. Ventisette gliper reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e per associazione a delinquere. Atre 10 persone sono indagate a piede libero. Fra gli arrestati figurano anche esponenti politici come gli ex deputati regionali di Forza Italia, Giovanni Lo Sciuto e Francesco Cascio,e l'ex sindaco di Castelvetrano, Felice Errante.(Di giovedì 21 marzo 2019)

