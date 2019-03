Torna l' Opera al Teatro di Mercadante di Altamura

Poste - il centro di smistamento riTorna ad Aosta Aosta - Dal mese di febbraio è di nuovo operativo ad Aosta centro di smistamento di Poste ... : Dal mese di febbraio è di nuovo operativo ad Aosta centro di smistamento di Poste Italiane. Il servizio finora era effettuato a Torino. A criticare lo spostamento erano stati i sindacati, che aveva ...

Operazione NAS Torna sul Nove tra malasanità e mense scolastiche da chiudere : Operazione NAS E’ uno dei programmi più interessanti che il Nove abbia offerto finora al proprio pubblico, ed è pronto a tornare con trenta nuovi episodi nella fascia preserale: Operazione NAS sarà in onda con la terza stagione a partire dalle 19.30 di oggi. Operazione NAS: trenta nuovi episodi alle 19.30 sul Nove Nuove indagini con protagonisti i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, che nei mesi scorsi hanno tenuto banco in ...

Opera low-cost con gli under 35 - a Milano Torna in scena VoceAllOpera. E Rigoletto diventa un travestito che organizza festini) : Far conoscere la lirica al maggior numero di persone, con un occhio alle nuove generazioni e grazie alle nuove generazioni. L’associazione VoceAllOpera torna in scena con la sua Opera low-cost e under 35, sempre innovativa negli allestimenti, meritocratica nella selezione dei giovani artisti e attenta al sociale, alle periferie e al riciclo. Il 15 e il 17 marzo darà vita al Rigoletto di Giuseppe Verdi allo SpazioTeatro89 di Milano. La ...

Tav : domani le madamin Tornano in piazza a Torino per dire sì a realizzazione opera : Questo continuo rinviare per prendere tempo sulla questione Tav non è uno spettacolo dignitoso per noi italiani agli occhi del mondo - scrivono le donne in arancione in una nota - . La Tav non è il ...

Anticipazioni Un posto al sole 18-22 marzo : Franco si opera - Roberto riTorna : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda dal 18 al 22 marzo su Rai 3. Vedremo che Manlio si scaglierà prima contro Adele, lasciandola in fin di vita, e poi su Giulia. L'uomo si recherà infatti a Palazzo Palladini e le punterà contro una pistola. Franco cercherà di soccorrere la donna ma, dopo una dura colluttazione con Manlio, cadrà a terra privo di sensi. Purtroppo la cosa avrà ...

Tennis - Murray sogna Wimbledon : «Operazione ok - voglio Tornare a giocare» : ROMA - Le lacrime degli Australian Open sono ormai solo un pallido ricordo. Andy Murray ci vuole riprovare: " voglio continuare a giocare, l'ho detto in Australia. Il problema è che non so se sia ...

Roger Federer non si nasconde : “l’operazione nel 2016 mi ha fatto sentire debole - temevo di non poter Tornare più” : Roger Federer svela un particolare retroscena in merito al suo passato: il campione svizzero non nasconde i dubbi avuti sul suo futuro dopo l’operazione subita nel 2016 Roger Federer ha da poco toccato quota 100 tornei vinti grazie al successo di Dubai. Un traguardo che ha rischiato di non poter raggiungere. In conferenza stampa, proprio nel corso del torneo degli Emirati Arabi, lo svizzero ha svelato alcuni retroscena in merito al ...

Rigoletto? Un trans che ricatta i potenti. Aliverta e VoceAllOpera Tornano con Verdi : “La missione? Portare l’opera a tutti” : Un transessuale deriso ed emarginato che procaccia le donne per il piacere del Duca. L’uomo che sussurra all’orecchio dei potenti, il Lele Mora – attuale ed eterno – tra cortigiani antichi e moderni. il Rigoletto secondo Gianmaria Aliverta, regista e anima di VoceAllOpera, compagnia under 35 con piccolo budget e grandi idee. Dopo la Cenerentola ambientata nel mondo della moda e il Gianni Schicchi cantato dai politici italiani, ...

Gianfranco Zola - paura per il vice di Sarri al Chelsea : dopo l'operazione Torna in ospedale : paura per il vice allenatore del Chelsea, Gianfranco Zola, costretto a tornare in ospedale a Londra dopo alcune complicazioni post-intervento. L'ex azzurro, oggi stretto collaboratore di Maurizio Sarri, era stato operato per la presenza di calcoli biliari. A riposo dopo l'intervento, Zola non ha pot

Etna : riaperto lo spazio aereo - Torna operativo l’aeroporto di Catania : L’unità di crisi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania ha deciso la riapertura dello spazio aereo a seguito della diminuzione dell’emissione di cenere dell’Etna nell’atmosfera. Dalle 8 lo scalo è operativo. Potranno comunque verificarsi ritardi e disagi, ma la situazione dovrebbe presto tornare alla normalità. Lo scalo era stato chiuso alle 18 di ieri per l’emissione di cenere vulcanica dai crateri ...

Sami Khedira operato al cuore per l'aritmia - potrà Tornare a giocare tra un mese : E' perfettamente riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Sami Khedira. Lo annuncia la Juventus. Nella mattinata odierna il centrocampista è stato sottoposto, ad opera del professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmo