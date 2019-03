Sull' auto con 6 chili di eroina In cella commerciante olandese

Brindisi - frontale Sulla Statale : auto si schianta contro un trattore - due morti : Schianto frontale tra un'auto e un trattore: due morti nel Brindisino. Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi....

Brindisi - frontale Sulla strada Statale : auto si schianta contro un trattore : due morti : Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo...

Brindisi - schianto Sulla statale : auto contro trattore - due morti e feriti : Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo...

Ramy - Samir e gli altri : la telefonata dei bambini eroi Sull'autobus in fiamme a Milano - Sky TG24 - : Samir ha finto di non avere il telefono e lo ha nascosto. Ramy è riuscito a chiamare il 112. Suo padre, di origine egiziana, chiede ora la cittadinanza italiana per il figlio. Viminale pronto a farsi ...

Le storie dei ragazzi Sull’autobus incendiato : Cosa hanno raccontato a giornali e tv su quello che è successo a San Donato Milanese e come hanno fatto a chiamare il 112 e i genitori

Ramy - Samir e gli altri : la telefonata dei bambini eroi Sull'autobus in fiamme a Milano - Sky TG24 - : Samir ha finto di non avere il telefono e lo ha nascosto. Ramy è riuscito a chiamare il 112. Suo padre, di origine egiziana, chiede ora la cittadinanza italiana per il figlio. Salvini: "Valuteremo". ...

La denuncia su Facebook : “Una donna ci ha picchiate e strappato il velo Sull’autobus” : Aggredite e picchiate sul pullman da una ragazza solo perché indossano il velo, e senza nessun altro motivo. Fatima Zahra Lafram lo racconta su Facebook in un video subito diventato virale. Protagonista una ragazza che vive a Torino, e che parla con l’accento di chi è nato e cresciuto in città. Una persona come le altre, che però, racconta, è stata...

Molise - nuova strage Sulla Bifernina : scontro frontale tra auto - 2 morti e traffico in tilt : Dopo i 5 morti di ieri, nuovo incidente sulla strada statale Bifernina in Molise intorno alle 8 di giovedì mattina: due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due e morti e un ferito. Forti ripercussioni sul traffico: chiusa la strada a San Polo Matese e circolazione deviata all'interno del nucleo industriale.Continua a leggere

Scontro tra due auto Sulla "Bifernina" - bilancio drammatico : cinque morti : Grave incidente in Molise. E' gravissimo il bilancio di uno schianto avvenuto sulla strada statale 647 Fondo Valle del...

Milano - Salvini e il piccolo eroe Sull'autobus con il senegalese : "Un miracolo" : Matteo Salvini condivide su Facebook la foto di uno dei bambini nel bus dato fuoco dall'invasato italo-senegalese a San Donato, a Milano. "Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: 'Da qui non esce vivo nessuno!'", ha scritto il vicepremier su Facebook. Qui ha condiviso il video di un piccolo

Diciotti : alle 19 l'esito del voto in Senato Sull'autorizzazione a procedere contro Salvini : Senato al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini a proposito del caso Diciotti . Ieri il presidente della giunta, Maurizio Gasparri, nella sua ...

Milano - l'incubo Sull'autobus del senegalese : le minacce ai ragazzini - la follia prima dell'incendio : È accusato di tentata strage e sequestro di persona Ousseynou Sy, il 47enne di origine senegalese che tentato il suicidio a bordo dell'autobus che guidava con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema. l'incubo a bordo dell'autobus è durato circa 40 minuti, durante i quali l'uomo ha d

Molise - scontro tra due auto Sulla Bifernina - è strage : 4 morti e 1 ferito - traffico in tilt : scontro tra due auto sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno, conosciuta anche come "Bifernina" in Molise: tragico il bilancio, con 4 morti, due uomini e due donne, e un ferito, una quinta donna trasferita all'ospedale di Campobasso. Nell'impatto uno dei due mezzi è andato a fuoco. traffico in tilt: almeno 2 chilometri di coda per permettere la messa in sicurezza del tratto.Continua a leggere

Incendio Sulla Paullese - la telefonata del ragazzino dall'autobus - Sky TG24 - : Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall'autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti ...