Sossio e Ursula aspettano un figlio | la dama del Trono Over è incinta

Uomini e Donne - Sossio Aruta innamorato di Ursula : 'Vorrei avere un bambino' : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono tra le coppie più discusse di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Come ricorderete i due si erano conosciuti più di un anno fa nel parterre del trono over per poi partecipare a Temptation Island Vip dove erano usciti insieme nonostante tanti grattacapi. Nonostante ciò i due erano tornati negli studi del people show da single. In seguito Sossio ...

Uomini e Donne Trono Over : Sossio Aruta arriva la proposta - vuole sposare Ursula Bennardo! : Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo Per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne sono lontani i tempi dei litigi e delle incomprensioni. La coppia -dopo aver... L'articolo Uomini e Donne Trono Over: Sossio Aruta arriva la proposta, vuole sposare Ursula Bennardo! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne gossip : Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula : Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo Per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne sono lontani i tempi dei litigi e delle incomprensioni. La coppia -dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi – è più unita che mai e il calciatore ha fatto la proposta di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne serale : alla scelta di Teresa anche Aldo e Alessia - Sossio e Ursula : La registrazione della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Teresa Langella, si dice che avverrà lunedì 11 febbraio; la sua messa in onda su Canale 5, invece, è prevista per venerdì 15. A poche ore dalla conclusione del percorso della napoletana nel programma di Maria De Filippi, si è saputo che presenzieranno alla sua festa di fidanzamento molte coppie che si sono formate proprio grazie a questo format. Conto alla rovescia per la ...