Sblocca Cantieri | decreto approvato salvo intese

Sblocca Cantieri - non c’è l’accordo : Consiglio dei ministri approva il decreto “salvo intese” : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sblocca cantieri salvo intese, ovvero con la possibilità di modificare il testo su cui l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è stato trovato. approvato, sempre salvo intese, anche il decreto sulle misure da prendere in caso di mancato accordo sulla Brexit.Continua a leggere

Sblocca Cantieri - manca l’accordo nel governo : il cdm dà l’ok “salvo intese” : L’intesa politica ancora non c’è. Dal Consiglio dei ministri arrivano il decreto sulla Brexit, che contiene le nuove norme che alla vigilia dell’intesa sulla Via della seta rafforzano la golden power per il G5, e il via libera al decreto “Sblocca cantieri“. Ma per entrambi vale la dicitura”salvo intese“. Quindi nei fatti nessuno dei due è blindato e tutto è ancora da definire. Una soluzione che lascia cioè spazio a ...

Sblocca Cantieri - l'accordo ancora non c'è - di G. Colombo - : Come anticipato da Huffpost, lunedì sera , alla riunione tecnico-politica che si è tenuta a palazzo Chigi, i grillini hanno tirato fuori una short list con 6-7 opere da Sbloccare, prevedendo tra l'...

Sblocca Cantieri - l'accordo ancora non c'è : Quando Giuseppe Conte nel pomeriggio riunirà i ministri a palazzo Chigi per tirare le somme del decreto Sblocca-cantieri si troverà di fronte a un cantiere ancora in subbuglio. Non è uno di quelli che il provvedimento punta a rimettere in moto, ma è quello politico delle due forze di governo. È un cantiere fatto ancora di pontili ballerini e progetti che riportano la cifra della distanza più che della ...