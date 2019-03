Reddito di cittadinanza e quota 100, la Camera approva il decretone (Di giovedì 21 marzo 2019) La Camera dei deputati ha approvato il decretone, contenente le regole del Reddito di cittadinanza e della quota 100 in tema di pensioni, con 291 voti favorevoli, 141 contrari e 14 astenuti. Ora il provvedimento tornerà all'esame del Senato per la terza lettura e l'approvazione definitiva che dovrà arrivare entro il 29 marzo.



