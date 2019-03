Milano | conducente minaccia ragazzi sul bus | ' Nessuno esce vivo'

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) A San Donato Milanese, in provincia dipresso la strada Paullese, ieri 20 marzo intorno alle 12:00, ildi un bus, Ousseynou Sy di 47 anni e di origini senegalesi ha improvvisamente dirottato e dato fuoco al mezzo che stava guidando, nel quale viaggiavano diversi studenti. Sul posto sono intervenuti prontamente diversi mezzi di soccorso, circa una decina di ambulanze, insieme ai carabinieri della zona ed un elicottero.La tragedia non ha causato feriti Secondo quanto ha riportato l'azienda regionale emergenza, la tragedia avvenuta tra San Donato Milanese e Peschiera Borromeo non avrebbe causato feriti. A bordo del bus c'erano 51della scuola media Vailati di Crema. Secondo il racconto deipresenti l'uomo in un primo momento avrebbe sequestrato tutti i cellulari per evitare che qualcuno chiamasse la polizia e avrebbe legato tutti con fascette ferma ...

