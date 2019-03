Decretone | via libera alla Camera Il testo torna al Senato

Decretone : via libera della Camera - testo torna al Senato : Via libera della Camera al Decretone con le misure su Quota 100 e reddito di cittadinanza . I voti a favore sono stati 291, i contrari 141, gli astenuti 14. Il testo passa così in seconda lettura e ...

Decretone - al via discussione a Camera : 12.10 Al via nell'aula della Camera la discussione generale sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E' possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia.

Decretone - commissioni danno via libera. Sì a pensione di cittadinanza e riscatto laurea per over 45. Lunedì il testo in aula : Lunedì arriverà in aula il “Decretone“, il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e gli interventi sulla previdenza con Quota 100. E con alcune significative novità dopo che, la notte tra venerdì e sabato, le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno dato mandato al relatore di portarlo in aula per un voto che sarà quasi certamente con la fiducia. Rispetto al testo arrivato dal Senato è stato ...

Senato - via libera al Decretone su reddito di cittadinanza : Il Senato ha dato il via libera questa mattina al decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza, approvando il testo con 149 voti a favore, 110 contrari e 4 Senatori che hanno preferito astenersi, mandando quindi il provvedimento alla Camera per la seconda approvazione.La seduta odierna si è svolta non senza intoppi e proteste che hanno costretto i lavori ad interrompersi per qualche minuto durante le dichiarazioni di voto. I Senatori di ...

Bruxelles boccia l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Per il sesto anno consecutivo l'Italia appare destinata a rimanere agli occhi di Bruxelles tra i Paesi europei con squilibri macroeconomici eccessivi. Una nuova bocciatura in arrivo stando alle ...

