Casa di riposo abusiva | via tutti Lunedì struttura chiusa a Mariano

84enne con Alzheimer violentata ogni notte nella Casa di riposo : arrestato un tuttofare : Un drammatico fatto di cronaca che ricorda altre vicende di abusi sessuali nelle case di riposo italiane .

Roma : anziana di 84 anni abusata sessualmente nella Casa di riposo : Orrore e sgomento per quanto accaduto in una casa di riposo per anziani a Roma, dove un'ospite ricoverata avrebbe subito ripetute violenze sessuali da parte di un lavoratore della struttura, un uomo di origini cilene di 61 anni. La donna, nonostante abbia più di 80 anni e sia affetta da demenza senile, è riuscita a raccontare cosa le fosse accaduto e le forze dell'ordine hanno potuto verificare la veridicità di quanto riferito dall'anziana ...

Altamura - 93enne morì cadendo in una Casa di riposo 8 condanne : Il gup del Tribunale di Bari Maria Teresa Romita ha rinviato a giudizio 8 persone, tra ex dirigenti della Asl di Bari, personale sanitario e amministratori di una casa di riposo di Altamura, Bari,, ...

Decine di intossicati in Casa di riposo : PIACENZA, 9 MAR - Sono Decine gli intossicati che nel pomeriggio sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118 in una casa di riposo di Borgonovo, in provincia di Piacenza. Per la maggior parte ...

Anziani picchiati e maltrattati : l'orrore in Casa di riposo : Durante la trasmissione televisiva di Italia Uno 'Le Iene' è stato raccontato l'ennesimo caso di incomprensibile violenza nei confronti di persone anziane da parte di chi sarebbe stato in dovere di accudirle. La casa di cura che si è rivelata essere un vero e proprio incubo si trova a San Benedetto Val di Sambro (Bologna) ed è stata per molto tempo un posto di feroci maltrattamenti sugli Anziani: botte, punizioni, strattoni ed anche violenza ...

Detrazioni fiscali 730/2019 per disabili e Legge 104 - la Casa di riposo : Detrazioni fiscali 730/2019 per disabili e Legge 104, la casa di riposo disabili e Legge 104, le Detrazioni 2019 I costi che molti anziani o molte famiglie affrontano per la residenza all’interno di case di riposo sono detraibili dal punto di vista fiscale? Se sì, in che misura? In maniera semplice ma altrettanto esaustiva cercheremo di dare risposta ai due quesiti. E di farlo con la massima chiarezza. Partiamo da una prima risposta: non è ...

Maltrattamenti in Casa di riposo 'La Consolata' a Borgo d'Ale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Maltrattamenti in casa di riposo ...

