Calcio femminile | domenica Juventus e Fiorentina giocano in uno stadio vero Ed è una

(Di giovedì 21 marzo 2019) Sì, le squadre dinegli stadi. E’ una cosa scontata, no? Beh lo è, soprattutto se parliamo di partite di alto livello, di serie A. E soprattutto se parliamo dimaschile. Per le donne, invece, giocare in unnon è affatto scontato, anzi è una notizia. Di solito infatti – quando va bene – si gioca nei campi di allenamento dei maschi, quando va male ci si rincorre su terreni scalcagnati, pieni di pozze e avvallamenti. Erba poca. Vedere per credere.24 marzo, dunque, per ilitaliano sarà una storica prima volta: all’Allianz Stadium di Torino, quello della remuntada bianconera contro l’Atletico Madrid in Champions, andrà in scena il big match di campionatoWomen-women, rispettivamente in prima e seconda posizione della classifica di serie A. Complice la pausa nazionale, ...

JuventusFCWomen : Verso la Première | ?? Tuija Hyyrynen: «Giocare qui sarà grande per noi, ma anche per tutto il calcio femminile in g… - FedericoFerri : Per la prima volta all’Allianz Stadium. Biglietti gratuiti. La partita Scudetto. @JuventusFCWomen-@ACF_Womens Al… - JuventusFCWomen : ?? Aurora Galli: '?? Domenica ci piacerebbe il pienone, riempire lo stadio e avere il calore dei nostri tifosi. Sareb… -