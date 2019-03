Via Seta | Conte | é in interesse Italia

Nuova Via della Seta - la Cassa depositi e prestiti lancerà “Panda bond” per finanziare aziende italiane in Cina : A poche ore dall’inizio della visita ufficiale in Italia del presidente cinese Xi Jinping, la Cassa depositi e prestiti annuncia che sta mettendo a punto i “Panda bond“. Cioè obbligazioni che punteranno a raccogliere capitale da investitori istituzionali cinesi per finanziare le aziende italiane presenti nel Paese asiatico. L’Italia sarà il primo membro del G7 a emettere titoli di questo tipo, che saranno denominati in ...

Via della Seta - finalmente l’Italia arriva prima : Le polemiche che hanno anticipato la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia, per siglare il memorandum di intesa sulla Nuova via della Seta, ovvero il più grande progetto di investimento infrastrutturale internazionale della storia hanno montato un uragano diplomatico, che, per quanto strumentale, ci fornisce l’occasione di parlare di futuro delle relazioni commerciali e di porsi, per la prima volta dopo anni di arrendevole ...

Tremonti : «La Via della Seta? Per la Cina è un progetto geopolitico globale» : Una guerra neanche troppo sotterranea, che dall'economia tradizionale arriva fino ai big data. In mezzo ai due colossi del mondo, una fragile Italia all'interno di un'Europa divisa e a breve orfana ...

Kazakistan - le sfide del post Nazarbayev : i rapporti con la Russia e la collaborazione con la Nuova Via della Seta cinese : L’era di Nursultan Nazarbayev alla guida del Kazakistan si chiude il 19 marzo 2019, dopo 30 anni saldamente al comando della Repubblica dell’Asia Centrale. Nazarbayev decide così di abdicare e supportare “una Nuova generazione di leader che continueranno i cambiamenti in corso nel paese”, prendendo così il proprio posto nella storia. Nell’assenza di una vera opposizione in Kazakistan, è altresì vero che non vi sono personalità di spicco emerse ...

Via della Seta - si lavora su Taranto Con Xi pure il presidente dell'Inter : Sui media cinesi si continua a parlare dell'accordo Italia-Cina. Possibile l'inclusione del porto di Taranto. Il presidente dell'Inter chiuderà accordi per Suning store in Italia, con prodotti italiani in Cina Segui su affaritaliani.it

Via della Seta - si lavora su Taranto Con Xi anche il presidente dell'Inter : Sui media cinesi si continua a parlare dell'accordo Italia-Cina. Possibile l'inclusione del porto di Taranto. Il presidente dell'Inter chiuderà accordi per Suning store in Italia, con prodotti italiani in Cina Segui su affaritaliani.it

Via della Seta - Xi Jinping annuncia un patto strategico con l'Italia - Sky TG24 - : In un lungo intervento sul Corriere della Sera Xi Jinping parla delle prospettive di cooperazione tra Roma e Pechino. A cominciare dalla Via della Seta, che secondo il presidente farà crescere ...

Nuova Via della Seta - Xi Jiping 'patto strategico con l'Italia' : Un "patto strategico" insieme all'Italia: è quello che propone, con un articolo in esclusiva scritto per il Corriere della Sera, il presidente cinese Xi Jinping, che domani inizierà la sua visita di ...

Via della Seta - il sostegno Italiano e la guerra USA e Cina : Alcuni temono che l'assenza di un accordo potrebbe rivelarsi catastrofica, soprattutto per il mercato azionario ma, anche, per l'economia mondiale . Derrick Sun ritiene che le possibilità siano molto ...

Via della seta - un giallo che svela subito chi è il 'colpevole' : Luigi Di Maio : Infine, come si è domandato nei giorni scorsi Guido Santevecchi sulle pagine di economia del Corriere della Sera, occorrerebbe verificare la qualità della crescita. Pil pro capite e tenore di vita ...

Via della Seta - la benedizione di Conte : "Niente rischi - fa nostri interessi" : "L'attenzione economico-commerciale" per la Via della Seta "è pienamente legittima. Ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali: possiamo potenziare il nostro export verso un ...

La nuova Via della Seta potrebbe passare anche dalla Sicilia : La Via della Seta passa per la Sicilia? C'è chi dà anche questa lettura alla visita privata del presidente cinese Xi Jinping prevista a Palermo per sabato 23. L'Isola come ponte più vicino ai grandi ...

Via Seta - Cina : disputa in Italia dovuta : 6.15 Nel "processo di sviluppo della nuova via della seta,è inevitabile si possano incontrare alcune incomprensioni e dubbi",a dirlo il viceministro degli Esteri cinese Wang Chao sul dibattito in Italia per il progetto di adesione di Pechino. "Ma i fatti parleranno sempre più forte delle parole.Un accordo tra Cina e Italia sarebbe di beneficio per lo sviluppo economico di entrambi.Questo aiuterà a promuovere il commercio dell' Italia? Penso ...

"Via della Seta" - dalla Camera sì al memorandum di intesa : I voti a favore sono stati 282, 227 i contrari, due gli astenuti. Secondo Conte l'accordo "porterà crescita e riequilibrio dell'export". Sul tema c'erano state frizioni tra i due alleati di governo