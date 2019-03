Uccidere un' amica e poi andare a ballare Storia di Nicoletta e Margareta

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Erano amiche. Si conoscevano da sempre. Condividevano lo stesso destino: essere state adottate da due famiglie della stessa città. Loro,, erano inseparabili. Nonostante la differenza d'età: 29 anni la prima, 25 anni la seconda. A Marsala si erano costruite una vita lontano dalle origini in Romania, segnate dall'abbandono, dalla lontananza di genitori che le amassero.Erano amiche, erano inseparabili, eppureha pianificato con cura la morte die ha spinto il suo amante, un insegnante di ballo 34enne, a farsi boia.Condotta in una trappola in un luogo isolato, di notte; accoltellata a morte e poi bruciata. Così è stata uccisaIndelicato, che era scomparsa nella notte tra sabato e domenica e il cui cadavere è stato trovato dai carabinieri nelle campagne di Marsala.I due fermati, ...

