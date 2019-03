Salvini | il Senato dice no al processo Lui | ' Non lascerò morire nessuno | ma porti chiusi'

Il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini : "I diritti dei umani - ha detto Nugnes - sono stati compresi e non c'è visione politica che possa fare leva sul diritto di terzi".

Diciotti : è certo il no del Senato all'autorizzazione a procedere per Salvini : L'aula del Senato ha votato la relazione della Giunta, che chiede di non concedere l'autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. La procedura di voto resterà aperta fino alle ore 19 e il risultato verrà ufficialmente proclamato solo in quel momento, ma da quanto filtra da ambienti parlamentari e dalla schermata relativa al voto elettronico, risulta evidente che i "no" all'autorizzazione ...

Diciotti - Senato nega l'autorizzazione a procedere su Salvini in Senato. Lui : «Azione di governo - grazie a M5S» : Salvini aveva rivendicato la più generale politica dei porti chiusi presentando alcune cifre: «I numeri dicono che così facendo, abbiamo salvato migliaia di vite. Nel 2015 immigrati sbarcati 153 mila,...

Diciotti - il voto al Senato per “salvare” il ministro Salvini dal processo | : Iniziata la discussione sul documento in con cui si chiede di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno

Diciotti - Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini - Il vicepremier : 'Nessuno è mai stato in pericolo' : A scanso equivoci il voto sarà palese e lo stesso premier Conte presidierà in Aula, "per assunzione di responsabilità", spiega, ma anche in difesa di "una chiara linea politica che il governo ...

Diciotti - il Senato vota sul processo a Salvini : Oggi l’aula del Senato è chiamata a votare "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato e agli italiani: dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico" ha detto il vicepremier a Palazzo Madama dove il voto è previsto per le 13. "Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli ...

Diciotti - il Senato vota no all autorizzazione a procedere a Salvini. Che in aula ringrazia il M5s 'Le cose di fanno in due' : 'Amo la patria, i miei figli e il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato. Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'opportunità di svolgere il mio lavoro con orgoglio e comunque votiate ...

Diciotti - Salvini evita il processo Senato - pochi i dissidenti nel M5S : "232 Senatori hanno votato a favore della relazione della Giunta che è contro l'autorizzazine a procedere nei confronti di Salvini, il quorum è stato largamente superato". Lo riferisce il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, che anticipa così il risultato del voto... Segui su affaritaliani.it

Salvini al Senato rivendica scelta e ringrazia M5s : agito in due : Il ministro dell'Interno rivendica le sue scelte sul caso della nave Diciotti per la quale la procura di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti ipotizzando il reato di sequestro di persona. Matteo Salvini ha preso la parola in aula al Senato per dare la sua versione dei fatti e per la prima volta, ammette, "ho un testo scritto" per riportare dettagliatamente tutti i passaggi formali che dimostrano come la sua ...

Diciotti - Salvini legge il suo intervento al Senato : “Scusate - sono emozionato”. Poi ringrazia M5s : “Cose si fanno in due” : “Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona“, ha esordito Matteo Salvini parlando al Senato nel giorno del voto sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno per il caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio ha preso la parola dai banchi della Lega intorno alle 11: “Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico”, ha ...