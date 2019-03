Inter | Perisic via a giugno | i 4 nomi nella lista di Marotta per il sostituto FOTO ...

Milan-Inter - Collovati : "Milan favorito. Occhio a Suso e Perisic" : Fulvio Collovati è uscito dal ciclone che l'ha travolto per le dichiarazioni sulle donne a 'Quelli che il calcio', un mese fa su Rai 2. Non ne vuole parlare. I social tritano carne senza pietà e ...

L'Inter ha deciso - Perisic sarà ceduto : A giugno, con tutta la calma del mondo, gli cercherà una squadra. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il cartellino del giocatore passato da Borussia Dortmund e Wolfsburg è valutato 40 ...

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Inter : verso l'epurazione totale - Suning manderebbe via Icardi - Perisic e altri 5 (RUMORS) : La sconfitta subita dall'Inter in Europa League contro l'Eintracht Francoforte è stata, probabilmente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dal "Corriere dello Sport" e riprese da varie altre testate, evidenziano come la pazienza della proprietà nerazzurra sia ormai finita definitivamente. Sia nei confronti di Luciano Spalletti e Mauro Icardi, ma anche di altri giocatori della compagine ...

Inter - Spalletti : "Perisic e Keita ok. Icardi? Chiedete a Marotta..." : Parte dalle anticipazioni sui convocati nella pillola riservata al Facebook dell'Inter il tecnico Luciano Spalletti: "Perisic è a disposizione, magari un po' affaticato, ma è a disposizione. Per ...

Europa League - Inter - brutte notizie dall'infermeria : infortunio per Ivan Perisic : brutte notizie per l'Inter dopo la trasferta di Francoforte: si ferma Ivan Perisic per un problema agli adduttori, il croato in dubbio per il ritorno Uno 0-0 che non fa dormire sogni tranquilli in ...

Europa League – Inter - brutte notizie dall’infermeria : infortunio per Ivan Perisic : brutte notizie per l’Inter dopo la trasferta di Francoforte: si ferma Ivan Perisic per un problema agli adduttori, il croato in dubbio per il ritorno Uno 0-0 che non fa dormire sogni tranquilli in vista del ritorno ed un nuovo nome che va a riempire l’infermeria: l’Inter torna dalla trasferta di Europa League contro il Francoforte senza sorriso. Al 58′ i nerazzurri sono stati costretti a fare a meno di Ivan Perisic, ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Inter - Spalletti : 'Gara autoritaria - Perisic recuperabile. Icardi? So cosa ha detto a me' : L'Inter resiste e strappa da Francoforte un pareggio importante. Sofferenza, carattere e rimpianti per i nerazzurri contro l'Eintracht, che hanno rischiato più volte di incassare il gol ma sono andati ...

Infortunio Perisic/ Ultime notizie Inter : a rischio per il derby? : Inter, Infortunio Perisic nel match di Europa League contro l'Eintracht: affaticamento muscolare per l'esterno croato. E' a rischio per il derby?

Infortunio Perisic - Inter in ansia per le condizioni dell’attaccante : Infortunio Perisic – Sono ore di ansia per le condizioni del calciatore dell’Inter Ivan Perisic, il croato è uscito dopo 13′ della ripresa nella gara di Europa League con l’Eintracht Francoforte per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Nelle prossime ore previsti aggiornamenti per valutare le condizioni del calciatore ma che rischia di allungare la lista degli infortunati nerazzurri, considerando ...

Wanda Nara - nuovo show a Tiki Taka : “il calcio in culo dell’Inter e le lamentele di Perisic” : Wanda Nara continua a far rumore con le sue parole, ieri sera a Tiki Taka ha sminuito il caos degli ultimi giorni come se nulla fosse accaduto Wanda Nara, come ogni domenica sera, è stata ospite ieri di Tiki Taka nel salotto tv di Pierluigi Pardo. La moglie di Mauro Icardi, che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane a seguito della rottura con l’Inter, è tornata a parlare del caso. La sua costante presenza in tv, a detta ...

Fantacalcio - Cagliari-Inter : è autogol di Perisic e non gol di Ceppitelli : Rivedendo le immagini, anche con l'aiuto della lente di Sky Sport Tech, si può capire come l'ultimo tocco dalla punizione battuta da Cigarini da destra verso sinistra sia dell'esterno d'attacco ...

Champions in eredità : per Spalletti - Icardi e Perisic ultimi tre mesi all'Inter : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Si profilano tre mesi intensi in casa Inter . Perché, a ben guardare ...