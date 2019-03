Il Ppe accetta il compromesso | per il partito di Orban solo la sospensione con effetto

Nuova Zelanda - Giuse Ppe Conte : “Odio e violenza inaccettabili” : Tutto il mondo esprime cordoglio e condanna l'attentato in Nuova Zelanda , in cui sono state uccise almeno 49 persone. Ma in Italia finisce sotto accusa prima il governo: sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sono finiti sotto attacco per aver espresso il loro cordoglio solo dopo molte ore.Continua a leggere

Nuova Zelanda - GiusePpe Conte : “Odio e violenza inaccettabili”. E Matteo Salvini resta in silenzio : Tutto il mondo esprime cordoglio e condanna l'attentato in Nuova Zelanda, in cui sono state uccise almeno 49 persone. Ma in Italia finisce sotto accusa prima il governo (Conte ha dichiarato solo dopo qualche ora) e poi la Lega con Matteo Salvini: il vicepresidente del Consiglio non si è ancora espresso sull'assalto dei suprematisti bianchi a Christchurch.Continua a leggere