Icardi lancia messaggi di pace | post con la maglia dell' Inter

Inter - Icardi torna a lanciare segnali social : su Instagram spunta un… Duomo nerazzurro [FOTO] : L’attaccante argentino ha postato una foto del Duomo di Milano dipinto di nerazzurro, festeggiando così in ritardo la vittoria dell’Inter nel derby “Milano è solo nerazzurra“. Mauro Icardi ‘dipinge’ il Duomo con i colori dell’Inter, in una foto postata sul suo profilo Instagram all’indomani della vittoria dei nerazzurri nel derby con il Milan. L’attaccante, fuori squadra da quasi un ...

Caso Icardi – Marotta non si sbilancia : “ricucire con Mauro? Mai una rottura con lui” : Il commento di Beppe Marotta sul Caso Icardi a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Inter A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’anticipo di Serie A tra Cagliari e Inter, Beppe Marotta è tornato a parlare del Caso Icardi, cercando di non sbilanciarsi troppo: “la presa di posizione della società sul messaggio social di Icardi? Un nulla di fatto: di questo argomento se n’è parlato ...

Icardi : il Napoli lancia l'affondo - ma la Juve sarebbe favorita dall'Inter : Attorno alla figura di Mauro Icardi si sta combattendo una battaglia di mercato estremamente complessa e che somiglia moltissimo ad una partita a scacchi la cui strategia è stata impostata già prima dell'inizio dell'attuale campionato di Serie A, e che sarebbe arrivata allo scontro finale. A rivelare tutto questo è stata per prima la rivista sportiva online "Tuttomercatoweb", che evidenzia come il presidente del SSC Napoli, Aurelio De ...

Wanda Nara lancia una campagna social per far ridare la fascia di capitano ad Icardi : Il ciclone Wanda non conosce momenti di sosta. Nel giorno del 26esimo compleanno del bomber degradato, l'agente speciale Nara, attaccata negli ultimi giorni da opinionisti e lanciatori di sassi , ha ...

Caso Icardi : Wanda Nara lancia nuovi segnali social - contrastanti - nella notte : segnali contrastanti . Come tutta la vicenda del rinnovo del contratto di Mauro Icardi che vede contrapporsi alla società nerazzurra la moglie ed agente del bomber argentino, Wanda Nara . Che ancora ...

'Icardi è importante' - Lautaro Martinez spezza una lancia a favore del compagno : Spalletti nega i problemi ma lascia un forte dubbio : Lautaro Martinez spezza una lancia a favore di Icardi che lo omaggia su Instagram: Spalletti intanto lascia qualche dubbio sugli sviluppi della situazione legata al futuro del suo numero 9 La mancata ...

Calcio - sasso lanciato contro la macchina di Wanda Nara. Attimi di paura per la moglie di Mauro Icardi : Momenti di paura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. La donna era al volante della sua auto in direzione “autostrade” (non lontana da San Siro) quando un sasso ha colpito un finestrino della vettura. Fortunatamente non ci sono conseguenze per la compagna dell’ormai ex capitano dell’Inter: si tratta di un episodio sconvolgente, deriva di una violenza esagerata dovuta al difficile rinnovo contrattuale ...

Wanda Nara - paura per la moglie di Icardi : sasso lanciato contro la sua auto - a bordo con lei c’erano anche i figli : Attimi di paura per Wanda Nara. La moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi era al volante della sua auto quando qualcuno ha lanciato un sasso contro un finestrino dellavettura. Secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport“, Wanda Nara stava guidando in direzione autostrade, non lontano dalla zona di San Siro, a Milano, dove vive con la famiglia, e con lei c’erano anche i figli. Secondo ...

Inter - Icardi si allena con i fuori rosa e Moratti lancia bordate al club nerazzurro : Situazione sempre più delicata in casa Inter, in particolar modo a tenere banco è il caso Mauro Icardi, al calciatore è stata tolta la fascia di capitano e ha deciso di non seguire la squadra per la gara di Europa League. L’argentino questa mattina ha raggiunto il centro sportivo e si è allenatore con i calciatori non inserito nella Lista Uefa, gli squalificati e gli infortunati. Massimo Moratti definisce “un ottimo ...