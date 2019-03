Domani Icardi torna ad allenarsi con l’Inter

Svolta Inter - da Domani Icardi tornerà ad allenarsi in gruppo : i dettagli : Icardi è in procinto di rientrare in gruppo , l’ Inter potrebbe accogliere nuovamente l’attaccante dopo un periodo a dir poco burrascoso Il caso Icardi va verso una conclusione positiva? Forse sì. Il centravanti argentino dell’ Inter da domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo , dopo i problemi al ginocchio e sopratutto i problemi con società e spogliatoio. Questo quanto rivelato nelle ultime ore da Sportmediaset, ...

Inter : Miranda si opera Domani. Icardi lavora ancora a parte : Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi l'Inter ha lavorato ad Appiano Gentile in vista della sfida contro l'Eintracht. Non si è allenato Joao Miranda , che domani si opererà per ridurre la frattura al naso, mentre si è allenato ...