Calcio a 5 | Final Eight 2019 | apre Napoli - Eboli

S. Maria delle Mole (Calcio - Prom.) - Barbaria : “Finale di stagione importante anche per il futuro” : Roma – Il Santa Maria delle Mole ha messo altri tre punti pesanti in cascina. La Promozione di mister Giorgio Marcangeli ha battuto con un secco 4-1 interno il Real Latina penultimo della classe: nel match di domenica sono andati a bersaglio Spaziani (autore di una doppietta), Marchetti e Sansotta. “Una gara in cui mi è piaciuto molto l’approccio determinato messo in mostra dalla squadra che già alla fine del primo tempo era in vantaggio ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli vola a Salisburgo per chiudere la pratica nel ritorno ottavi di finale : Missione quasi compiuta per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea tornerà in campo giovedì 14 marzo alle ore 18.55 in Austria per affrontare il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Considerando il risultato della sfida di settimana scorsa al San Paolo, vinta brillantemente dagli azzurri con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Milik e Fabian Ruiz e all’autorete di Onguené, il rischio ...

Calcio e non solo - se finalmente le divise sono fatte solo per le donne : L’uguaglianza delle donne nello sport passa attraverso l’armadio. Per la prima volta ai prossimi Mondiali di Calcio femminile, dal 7 giugno al 7 luglio in Francia, le donne avranno divise studiate esclusivamente per loro e non derivate da quelle degli uomini. Nike ha mostrato per la prima volta a Parigi le divise di 14 delle 24 squadre che giocheranno la Coppa del Mondo, Italia compresa. Il giorno della festa della Donna Adidas ne aveva svelate ...

Calcio - cambia il sorteggio in Champions League! Si torna all’antico con il tabellone unico dai quarti di finale : Un ritorno al passato quello che si verificherà venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera, in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Calcio. La UEFA ha deciso infatti di mettere da parte la doppia estrazione e di proporre nuovamente la formula del tabellone unico, utilizzata per l’ultima volta nella stagione 2010-2011. L’urna elvetica non stabilirà quindi solamente le sfide dei quarti di finale, ...

LIVE Italia-Corea del Nord Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2019 in DIRETTA : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Nord, Finale per il 1° posto della Cyprus Cup 2019, torneo di calcio femminile a inviti che andrà in archivio quest’oggi a Cipro. Al GSZ Stadium di Larnaca la Nazionale di Milena Bertolini cercherà di far proprio l’atto conclusivo, conquistando per la prima volta nella propria storia il successo in questa manifestazione a cui ha preso spesso parte. La compagine nostrana è ...

Italia-Corea del Nord Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sara Italia-Corea del Nord la finalissima della Cyprus Cup di calcio femminile: azzurre e Nordcoreane hanno vinto i rispettivi gironi ed ora si affronteranno nell’atto conclusivo del torneo. La sfida si giocherà oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 17.00: per l’Italia si tratta della seconda Finale consecutiva dopo la confitta contro la Spagna della scorsa stagione. La diretta streaming del match sarà visibile sul sito ufficiale della ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la finale della prima edizione sotto l’egida FIGC si giocherà al Tardini di Parma : Si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma la finalissima della Coppa Italia di Calcio femminile, la prima sotto l’egida FIGC. Al momento sono ancora in corsa per la vittoria finale le prime quattro squadre della classifica della Serie A femminile. L’andata delle semifinali si giocherà mercoledì 13 marzo, quando verranno disputate Roma-Fiorentina e Milan-Juventus, mentre gli incontri di ritorno, ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’avversaria dell’Italia in finale. Data - programma - orario e tv : L’Italia si è qualificata alla Finale della Cyprus Cup, torneo amichevole a inviti di Calcio femminile che si sta disputando a Cipro. Le azzurre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo dopo aver sconfitto la Thailandia per 4-1, le ragazze di Milena Bertolini hanno completato al meglio il girone eliminatorio (in precedenza erano arrivate le vittorie contro il Messico per 5-0 e contro l’Ungheria per 3-0) e ora potrà giocare ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Thailandia 4-1 - le azzurre volano in finale. Doppietta di Sabatino : Tre su tre. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini sa solo vincere nella Cyprus Cup 2019, torneo ad inviti che si sta svolgendo a Cipro, e conquista il terzo successo in altrettanti confronti, superando 4-1 la Thailandia nell’incontro valido per il gruppo B della manifestazione. Le azzurre così, senza nessuna incertezza, si sono assicurate un posto per la finalissima del 6 marzo grazie ad una Doppietta di Daniela ...

Calcio : serie a. torino piega chievo nel finale - quagliarella show : PALERMO - Il torino soffre ma dilaga nel finale e conquista tre punti fondamentali per alimentare il sogno Europa League. Allo Stadio Olimpico il...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Ungheria 3-0 - le azzurre ipotecano la finale : La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini viaggia a vele spiegate nella Cyprus Cup 2019. Le azzurre, vittoriose all’esordio contro il Messico 5-0, si sono ripetute contro l’Ungheria (3-0), ipotecando il primato del raggruppamento B e la finale del torneo, visto il successo delle messicane contro la Thailandia, prossima avversaria lunedì 4 marzo nell’incontro di chiusura del girone. Un risultato positivo ...

Fiorentina-Atalanta - il bello del Calcio : la ‘favola’ di Gasperini e le capacità di Pioli - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Dopo la gara di ieri tra Lazio e Milan è il momento di tornare subito in campo per l’altra semifinale di Coppa Italia, questa volta ad affrontarsi saranno Fiorentina e Atalanta. Sarà comunque una serata storica per le squadre, una delle due infatti dopo la gara di ritorno staccherà il pass per la finale con l’obiettivo incredibile di provare ad alzare il trofeo. Stagione incredibile per la squadra di Gasperini, fino a due ...