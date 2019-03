Sorpasso a sinistra

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) L'operazione la vuole fare, sia pur in modo "morbido" e "graduale" perché per un pezzo del suo partito rappresenta l'abbraccio col diavolo. E, per qualcuno, la "scusa" per ripetere il solito ritornello che "stanno tornando i Ds" e alimentare i mai sopiti impulsi alla "rottura". Però Nicola Zingaretti ha messo in agenda per domani, o al massimo dopo-domani, l'incontro con Roberto Speranza per un primo confronto su una lista alle Europee che vada, per intenderci "da Calenda a tutti quelli che si riconoscono nel partito socialista europeo". E, nel Pse, siedono anche quelli di Articolo 1 oltre ai socialisti di Nencini.È una lista sostanzialmente del Pd, col suo simbolo, ma "aperta" agli altri che dia il senso di un fronte democratico e progressista. Aperto al centro e a. Comunque la rottura di un tabù, perché si tratta del primo serio incontro ...

