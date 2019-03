Secondo alcuni rumor | il SoC HiSilicon Kirin 985 di Huawei arriverà nella seconda metà

Rivelata l'identità di Jack lo Squartatore tramite analisi DNA Secondo alcuni ricercatori : Tutti abbiamo sentito almeno una volta il nome di Jack lo Squartatore, il famigerato assassino che uccideva donne nel Regno Unito nella seconda metà dell'Ottocento. Al tempo non si riuscì mai a scoprire chi fosse il famigerato killer, ma ora, a distanza di più di cento anni, le nuove tecnologie potrebbero permettere di svelare il mistero. secondo un team di ricerca, infatti, analizzando delle tracce di sangue ritrovate sullo scialle di una delle ...

Secondo alcuni sviluppatori la VR di Nintendo Labo rappresenta solo l'inizio per la realtà virtuale della grande N : Come ben saprete Nintendo ha presentato, la scorsa settimana, un kit di Nintendo Labo dedicato niente meno che alla realtà virtuale.Ebbene, come riporta Nintendolife, essendo di fatto la prima volta che la grande N abbraccia la realtà virtuale per come la conosciamo oggi, le domande su come possa farlo considerata la risoluzione limitata di Switch sorgono spontanee.Gli sviluppatori, d'altro canto, non sono così preoccupati. Secondo Alexander ...

Secondo alcuni rumor sarebbe in arrivo su Switch un nuovo capitolo 2D di The Legend of Zelda : Durante il suo ultimo Direct, Nintendo ha presentato il remake del classico The Legend of Zelda: Link's Awakening per Nintendo Switch, lasciando i fan senza parole. Ma questo potrebbe non essere il solo episodio della saga in arrivo sulla console ibrida Nintendo.Come riporta Nintendo Insider, Secondo un rumor diffuso dal leaker Vergeben su GameFAQs, Nintendo starebbe sviluppando un Secondo episodio in 2D di The Legend of Zelda. Il titolo sarà ...

Giulia De Lellis e Irama lontani : Secondo alcuni blog si sarebbero già detti addio : Perché Giulia De Lellis e Irama erano entrambi a Milano ma non insieme? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora e, più precisamente, da quando alcuni blog hanno fatto notare questa stranezza. Nelle scorse ore, dunque, la pagina Instagram di "SpySee" ha lanciato la notizia secondo la quale la coppia starebbe affrontando un periodo di crisi nera; poco dopo, "Vicolo delle News" ha fatto sapere che il ...

Red Dead Redemption 2 - Spider-Man ma non solo : Secondo alcuni dati molti titoli vengono completati solo da pochi giocatori : Stando ai dati riportati da GameRevolution, sempre più titoli non vengono completati da un'altrettanto maggiore fetta di utenza, non bisogna certo scandalizzarsi se in pochi arrivano ad ottenere tutti i vari trofei o achievement ma scoprire che solo una ridotta percentuale di giocatori riesce a completare titoli molto spesso basati sulla narrativa lascia piuttosto perplessi.Di seguito vi riportiamo 12 titoli pubblicati su PS4 negli ultimi 2 ...

Secondo alcuni recenti dati - molti titoli vengono completati solo da pochi giocatori : Stando ai dati riportati da GameRevolution, sempre più titoli non vengono completati da un'altrettanto maggiore fetta di utenza, non bisogna certo scandalizzarsi se in pochi arrivano ad ottenere tutti i vari trofei o achievement ma scoprire che solo una ridotta percentuale di giocatori riesce a completare titoli molto spesso basati sulla narrativa lascia piuttosto perplessi.Di seguito vi riportiamo 12 titoli pubblicati su PS4 negli ultimi 2 ...