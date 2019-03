Samsung Galaxy Fold “senza veli” in un video amatoriale | con la piega dello schermo ben

Smartphone Android in offerta oggi 19 marzo : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S10 - Xiaomi Mi MIX 2S e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S10, Huawei Mate 20 Lite e Moto G7 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 marzo: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi MIX 2S e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Il display di Samsung Galaxy S10 è il migliore e affatica di meno gli occhi - secondo Samsung : I display Dynamic AMOLED dei Samsung Galaxy S10 sono i migliori OLED sul mercato e al contempo sono quelli che affaticano di meno gli occhi. L'articolo Il display di Samsung Galaxy S10 è il migliore e affatica di meno gli occhi, secondo Samsung proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy J3 (2017) Corso per usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy J3 (2017) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy J3 (2017)

Ci sarà un Samsung Galaxy A20 : display - processore - RAM e batteria : Arriva anche il Samsung Galaxy A20 a rimpolpare la schiera di dispositivi di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano. Lo ha confermato la divisione russa attraverso un post dedicato sul proprio blog, cosa che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il device si contraddistingue per l'inclusione di un display Infinity-V SuperAMOLED da 6.4 pollici con risoluzione HD+, e prende le mosse dal processore proprietario Exynos 7884, coadiuvato da ...

Da provare su Huawei e Honor con EMUI i temi del Samsung Galaxy S10 : download e guida : Trapelano oggi 19 marzo alcune informazioni interessanti per coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei e Honor, in riferimento ai device dotati dell'interfaccia EMUI. Tutto ruota attorno al Samsung Galaxy S10, considerando che a distanza di un giorno dall'aggiornamento per il Galaxy S9, con cui sarà possibile testare alcune funzionalità della fotocamera concepite per il top di gamma 2019 (qui trovate qualche altro dettaglio in merito), ...

Manuale Samsung Galaxy J5 (2017) Come usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy J5 (2017) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy J5 (2017)

Esordio per l’aggiornamento di marzo su Samsung Galaxy S7 Edge : XXS4ESCA in Argentina : Ci sono alcune novità decisamente interessanti in questi giorni per gli utenti che sono ancora legati al Samsung Galaxy S7 Edge. Contrariamente a quanto avviene di solito in circostanze simili, infatti, lo smartphone in questione è stato uno dei primi a ricevere la patch mensile. Mi riferisco ovviamente all'aggiornamento di marzo, considerando il fatto che oggi 19 marzo è spuntato in Rete il primo link al download per il pacchetto software (lo ...

Si smuovono le acque per il Samsung Galaxy S8 Plus : download per l’aggiornamento XXS4DSC2 : Giornata decisamente intensa e importante per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 Plus. Dopo le anticipazioni in merito che vi abbiamo fornito nella giornata di ieri con un articolo preliminare, più in particolare, da oggi anche questo device può dirsi compatibile con l'aggiornamento di marzo. La notizia arriva a 24 ore di distanza dalle prime segnalazioni di coloro che si ritrovano con il modello flat e che, al contempo, hanno ...

Non perdono tempo i Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre con patch di marzo - stop a 31 minacce : I Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre Italia procedono a braccetto nel loro aggiornamento software. A fine febbraio, questi due esemplari serigrafati proprio insieme avevano ricevuto Android 9 Pie. Quest'oggi 19 marzo tocca ad un nuovo rilascio fare capolino sui due device, certo non egualmente corposo ma pure importante perché riguarda la sicurezza dei dispositivi. La patch di marzo è disponibile ora per i Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e ...

Samsung Galaxy A60 (o A8s Lite) si mostra in un nuovo video : Un nuovo smartphone Samsung con il foro nel display, identificato come Galaxy A60 o Galaxy A8s Lite, è appena apparso in un nuovo video. L'articolo Samsung Galaxy A60 (o A8s Lite) si mostra in un nuovo video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A20 è ufficiale in Russia a meno di 200 euro : Samsung ha annunciato il quarto dispositivo della rinnovata gamma Galaxy A. Si tratta di Samsung Galaxy A20, ufficiale in Russia a meno di 200 euro. L'articolo Samsung Galaxy A20 è ufficiale in Russia a meno di 200 euro proviene da TuttoAndroid.

I primi render di Samsung Galaxy A40 mostrano alcuni dettagli interessanti : I primi presunti render di Samsung Galaxy A40 mostrano il probabile aspetto del nuovo medio gamma del produttore sud coreano. L'articolo I primi render di Samsung Galaxy A40 mostrano alcuni dettagli interessanti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A2 Core e Galaxy A20 : nuove conferme dalle certificazioni : Samsung Galaxy A2 Core e Galaxy A20 sono i protagonisti di nuove indiscrezioni, con certificazioni che offrono conferme sulle rispettive schede tecniche. L'articolo Samsung Galaxy A2 Core e Galaxy A20: nuove conferme dalle certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Mette piede in Italia il Samsung Galaxy Watch Active : prezzo e punti forti : A molti è piaciuto il Samsung Galaxy Watch Active, l'ultimo indossabile del produttore asiatico, presentato a margine dell'evento UNPACKED 2019 insieme ai Galaxy S10. Gli amanti dell'attività fisica e del benessere in generale non potranno che apprezzarlo, visto che il wereable ben coniuga lo stile sportivo a quello dell'alta moda. Quattro sono le colorazioni disponibili: nero, argento, oro rosa e verde, ad un prezzo consigliato di 249 ...