Sampdoria | il futuro si gioca in quattro partite

Vialli : 'Dissi no al Milan per la Sampdoria - sul mio futuro...' : Giornata di premiazioni per l'indimenticabile bomber di Sampdoria e Juventus Gianluca Vialli , celebrato da La Gazzetta dello Sport nell'ambito del Candido day. Tra un aneddoto e l'altro, l'ex blucerchiato si è lasciato andare in una lunga chiacchierata tra passato e futuro. Si parte ovviamente dalle origini della storia: '...

Fiorentino : 'Sampdoria - nessuna trattativa per la cessione. Il futuro del calcio è dei fondi' : Un soggetto che intende investire nello sport e ha l'esigenza di sostenere, o riposizionare, un brand e il calcio è uno dei veicoli più conosciuti. Poi c'è la possibilità di trasformare l'...

Sampdoria - a tutto Ferrero : il patron svela il futuro di Giampaolo e Quagliarella : Giampaolo e Quagliarella sono due dei big della Sampdoria, uno dalla panchina, l’altro in campo: il patron Ferrero ha le idee chiare sul loro futuro ”Giampaolo secondo me non va da nessuna parte, ma scherzo perché con lui ho un ottimo rapporto. Io sono convinto che sia pronto per una grande squadra. Per cui se me lo chiederà lo lascerò partire”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha un po’ spaventato i ...

Morten Thorsby - futuro alla Sampdoria con l’obiettivo di diventare grande : Morten Thorsby è un calciatore norvegese, centrocampista dell’Heerenveen. Dal 1° luglio 2019 sarà un giocatore della Sampdoria. Thorsby ha giocato con la maglia dell’Heming fino al 2009, per poi entrare nelle giovanili del Lyn nel 2010.Nel 2012, è entrato a far parte del settore giovanile dello Stabæk. Thorsby ha debuttato con la maglia dello Stabæk il 9 giugno 2013, subentrando ad Anders Trondsen nel successo casalingo per 4-1 ...