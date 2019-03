Roma Capitale | Protezione civile | 458 interventi da inizio 2019

Roma : strade chiuse e Capitale blindata in vista dell'arrivo del presidente cinese : Per la città di Roma sono in arrivo giorni molto complicati, a causa dell'imminente visita del presidente cinese Xi Jinping, che sarà a Roma dal 21 al 23 marzo. La Capitale italiana sarà dunque blindata per ragioni di sicurezza, per l'allerta terrorismo e per evitare possibili disordini. Anche la viabilità cittadina subirà ripercussioni, dato che nei tre giorni Romani il presidente cinese sarà ovviamente impegnato in diversi incontri ufficiali e ...

Roma - Tredicine dal Campidoglio al camion bar : ritorno alle origini dopo Mafia Capitale : HOT DOG La politica, a questo punto, è un capitolo chiuso. E si torna all'antico, hot dog & patatine, signori venghino. A ritrarlo, mentre scuote le chips che crepitano sopra al bollitore, è una foto ...

Campidoglio - Roma Capitale ospita il Festival “Italia terra di agrumi” : Roma – A partire da oggi e fino al prossimo 30 marzo Roma Capitale ospita il Festival “Italia terra di agrumi”. Un evento patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e partecipato dai maggiori Consorzi e Associazioni di settore nazionali, con il supporto del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Nata per promuovere la “cultura” del vivere sano e della corretta alimentazione a base delle primizie del nostro Made in Italy, la ...

Roma : piccolo salto nel futuro per Capitale - provati minibus Navya senza autisti : Roma – Un breve salto nel futuro per provare i bus a guida autonoma che potrebbero arrivare, un giorno, sulle strade di Roma. Ma ancora senza impegni vincolanti. E’ stato presentato questa mattina nel piazzale della sede dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ il prototipo di un minibus dell’azienda ‘Navya’, 100% elettrico e soprattutto a guida autonoma, in altre parole senza autisti a bordo. Il ...

Dal 12 al 14 aprile Roma torna la Capitale della Pizza : Roma, 11 mar., askanews, - Da venerdì 12 a domenica 14 aprile Roma ritorna la Capitale della Pizza con l'evento 'La Città della Pizza 2019', format ideato da Vinòforum e realizzato con la ...

Roma : Berlusconi - 'capitale amata e maltrattata' : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Roma, la nostra tanto amata ma oggi così tanto maltrattata capitale". Lo sottolinea Silvio Berlusconi, nella lettera agli eletti con cui annuncia la convocazione di un'assemblea nazionale di Forza Italia in programma a fine mese.

“In Italia tutti i rifiuti portano a Roma” : la capitale finisce vergognosamente sul giornale francese Le Monde : “In Italia tutti i rifiuti portano a Roma“, con queste parole si apre il lungo articolo che La Matinale du Monde, l’edizione del mattino del quotidiano Le Monde che descrive in maniera esplicita come “il caos assoluto in cui si effettua la raccolta dei rifiuti” a Roma. Nel reportage troviamo la descrizione del TMB Salario, il centro di smaltimento dei rifiuti (ma anche di separazione dai rifiuti indifferenziati ...

Roma Motodays 2019 : al via la festa delle due ruote nella Capitale : L’undicesima edizione dell'evento dedicato agli amanti delle due ruote al via in Fiera a Roma nel lungo weekend che da...

Roma è diventata capitale delle startup : La sede sarà a Roma, la capitale politica, rubando un po', forse del tutto, la scena a Milano, che finora è stata la capitale più o meno indiscussa dell'innovazione. Questo non vuol dire che a Milano ...

Roma Capitale della musica : un disco fotografa il suono del cantautorato 2.0 : Volevano immortalare il suono di Roma, farne una fotografia da ascoltare il più a lungo possibile. Così i produttori Frenetik & Orang3 hanno chiamato un po' di amici e hanno racchiuso le sfumature ...

Roma e Lazio - ecco le inverse identità della Capitale : Il derby di sabato sera stravinto dalla Lazio permette considerazioni, non solo tecnico/tattiche, che vanno oltre il risultato e perfino oltre l'esito finale della stagione. Partiamo dalla Lazio: è ...

Derby della Capitale - la Lazio batte la Roma con tre gol : festa sui social per i laziali : Ieri, alle 20,30 allo stadio Olimpico di Roma si è giocato il Derby della Capitale tra Lazio e Roma. Al termine della partita i tifosi delle due squadre si sono riversati sui social per manifestare il proprio stato d'animo. La squadra di Simone Inzaghi si è aggiudicata il Derby superando i giallorossi con un netto 3-0. Gli autori del successo biancoceleste sono stati Felipe Caicedo, Ciro Immobile e Danilo Cataldi. A spaccare la partita è stato ...

La Roma perde 3-0 - ironia social sul web dopo il derby della capitale : Per la Lazio è stata la serata perfetta, alla Roma invece è andato tutto storto. Il derby della capitale di ieri sera, finito 3-0 per i biancocelesti, ha avuto i suoi inevitabili strascichi nell' ...