Marotta | «Icardi è un bravo ragazzo | può dare ancora tanto all' Inter»

Inter - Marotta sul caso Icardi : “l’obiettivo è ricomporre la situazione” : “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’ Inter Giuseppe Marotta , Inter venuto al telefono da Milano durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Icardi “è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto ...

Tra Icardi e Marotta sarebbe 'quasi pace' - Wanda : 'Il problema non sono i soldi' : Wanda Nara era sicura che l'Inter avrebbe vinto il derby. Lo ha ribadito ieri sera a Tiki Taka di cui è presenza fissa, esprimendo quelle che erano le sue sensazioni prima della sfida con il Milan. Chiaro che però, nella circostanza, a tenere banco sono sempre le eventuali news sul marito, Mauro Icardi , di cui come noto Wanda riveste anche il ruolo di agente. La domanda che tutti si pongono è legata alla permanenza dell'ex capitano all'Inter ed ...

Inter - gelo Icardi : snobba San Siro. Marotta duro : "Serve buon senso" : Ora che anche il derby è archiviato con una vittoria dell' Inter senza i gol di chi, Icardi , nelle ultime stracittadine aveva sempre risposto presente, ora che in molti, nazionali esclusi, si "...

Wanda Nara : «Caso Icardi? Con Marotta siamo vicini alla pace» : TORINO - Wanda Nara torna in televisione e continua a parlare del caso Icardi . In diretta al programma Tiki Taka , la moglie dell'attaccante argentino è intervenuta per chiarire la situazione legata ...