Denunciato per abusi sessuali, don Carmelo alla presunta vittima: “E va be’, è stata una debolezza” (Di martedì 19 marzo 2019) Don Carmelo Rampino, sacerdote di una chiesa del Leccese e fino a poco tempo fa rettore, è stato Denunciato da un 40enne per abusi sessuali avvenuti quando era solo un bambino. Dopo la sua denuncia altre presunte vittime si sono fatte avanti, mentre il don, in una telefonata con la sua presunta vittima, si schermisce: "Sono cose che avvengono nell'affettività, mica ti ho violentato?".



