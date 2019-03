Cgil Cisl Uil | 21 3 bandiera Ue in sedi

Tav : Cgil - Cisl e Uil Veneto - va fatta senza ulteriori intralci (2) : (AdnKronos) - Non basta, i sindacati criticano anche, "la timida apertura del ministero delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in visita qualche giorno fa a Valeggio sul Mincio, in merito alla tratta della TAV Brescia-Verona. Va anzi sottolineata la necessità che il progetto della TAV comprenda anch

Tav : Cgil - Cisl e Uil Veneto - va fatta senza ulteriori intralci : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - "I trucchetti sulle parole, i cavilli legali e procedurali non ci interessano: la TAV va fatta per agganciare l’Italia all’Europa e per creare posti di lavoro". Cgil, Cisl e Uil del Veneto si schierano a fianco delle categorie degli edili, che hanno indetto una manifes

Siracusa - esecutivo unitario con i segretari di Cgil - Cisl e Uil : "determinare priorità per il rilancio di economia e occupazione" : ... per determinare le priorità di intervento in una programmazione di rilancio dell'economia e dell'occupazione". "Il progetto di ripresa " hanno concluso " non può prescindere dalla collaborazione tra ...

8 marzo : in Sicilia iniziative promosse da Cgil - Cisl e Uil : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - I diritti delle donne, il lavoro, il contrasto alla violenza di genere e al razzismo, democrazia, pace: sono i temi al centro delle innumerevoli iniziative che si terranno in Sicilia, promosse da Cgil, Cisl e Uil e da associazioni varie, in occasione dell’8 marzo, giorn

Reddito cittadinanza - per Cgil-Cisl-Uil ci sono criticità e criteri iniqui : Sul Reddito di cittadinanza Cgil, Cisl e Uil confermano "tutti gli elementi di criticità". I sindacati ritengono "inaccettabile" il vincolo di residenza pari a 10 anni "per il suo profilo discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri" e "ancor meno possiamo condividere l'emendamento approvato in Senato che, in deroga alle disposizioni vigenti, condiziona l'accoglimento della richiesta di beneficio, per i cittadini provenienti da Paesi ...

Fca - gli scioperi spaccano il fronte sindacale : scontro tra Fiom Cgil e Fim Cisl : La verita' e' che la Fiom a Pomigliano non ha il coraggio di dire ai lavoratori che il mondo del lavoro non e' piu' quello del 1970, ma anzi con atteggiamenti da preistoria sindacale, mette a ...

Pensioni - la riforma non basta - Cgil - Cisl e Uil chiedono Quota 41 per tutti i lavoratori : Oggi é certamente una giornata importante per il Dl 4/2019 e dunque per la riforma previdenziale per almeno due motivi principali, da un lato il 'decretone' verrà oggi presentato al Senato per essere esaminato, dall'altro é in corso da stamane l'atteso incontro tra il Governo e le parti sociali, che proporranno importanti modifiche al testo, non ritenendo la Quota 100 una misura sufficiente a quello che viene definito dai vicepremier 'il ...

Pensioni sindacati - documento unitario Cgil Cisl e Uil sul taglio per decreto : “Vogliono limitare nostra azione” : limitare la libertà sindacale. Sarebbe questo l’intento della proposta di intervento sulle Pensioni dei sindacalisti. Lo sostengono Cgil, Cisl e Uil che si sono espressi sull’emendamento del Movimento 5 Stelle al cosiddetto decretone – proposto e al momento ritirato -, in un documento unitario riportato dall’Ansa. Sottolineando che la norma “si sostanzia nell’intento di comprimere in modo significativo la libertà di ...

Cgil - Cisl e Uil al governo : è ora di cambiare. L'esordio di Landini : ... perché dopo tanti anni di sacrifici degli italiani, non possiamo permetterci che il Paese torni a decrescere.L'Italia è già in recessione tecnica, i dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere ...

Sindacati in piazza - i leader di Cgil - Cisl e Uil : 'Siamo noi il cambiamento - il Governo ci ascolti' : Con 200mila persone in piazza San Giovanni, i leader di Cgil, Cisl e Uil dal palco chiedono al Governo di ascoltare le loro richieste. 'Alle...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : manifestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Corteo di Cgil - Cisl e Uil in marcia verso piazza San Giovanni - Landini : «Il governo va a sbattere» : Futuro al lavoro: è partito da piazza della Repubblica a Roma il Corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione nazionale unitaria. Slogan che apre il Corteo diretto a piazza San...

I sindacati in piazza per il lavoro. Cgil Cisl e Ui : governo cambi linea : I dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere in atto politiche per lo sviluppo e la crescita. Il blocco delle infrastrutture sta provocando danni che rischiano di essere irreparabili per il ...

Corteo di Cgil - Cisl e Uil in marcia verso piazza San Giovanni - Landini : 'Il governo va a sbattere' : Futuro al lavoro: è partito da piazza della Repubblica a Roma il Corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione nazionale unitaria. Slogan che apre il Corteo diretto a piazza San ...