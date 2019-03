Cedolare secca a canone concordato 2019 | a chi conviene e importo

termometropolitico

(Di martedì 19 marzo 2019): a chi, quando convengono Laal 10% è un regime di tassazione agevolato che si applica agli affitti delle abitazioni con contratto a. Con tale tipo di contratto, il proprietario di casa non può scegliere autonomamente l’deld’ affitto; infatti, quest’ ultimo sarà stabilito in base a una contrattazione tra associazioni degli inquilini e dei proprietari di casa. È chiaro, quindi, che non possono usufruire dellaal 10% quegli immobili che non sono destinati all’ uso abitativo, ovvero in pratica, negozi e locali commerciali in generale. Laè fissata al 21% per tutte le abitazioni non sottoposte a: una novità ancora diffusa Laal 10% per le ...

SabinaBarisone : @matteosalvinimi Come lo registriamo all’agenzia delle entrate questo utero in affitto ...Cedolare secca ? - FiscoSette : Cedolare secca 2019 per negozi e locali commerciali, ecco le regole e i vantaggi - GianniLepre : E..... siamo a 537, chi sarà il 538*? Iscriviti al Canale Lepre Group Web Tv si parla di economia, di calcio, di sa… -