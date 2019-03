Siria | l' Isis annuncia l' uccisione in battaglia di un italiano

tg24.sky

(Di lunedì 18 marzo 2019) Lorenzo Orsetti, 32 anni, combattente volontario a fianco delle milizie curde, sarebbe caduto in un'imboscata durante unaa Baghuz, una delle ultime roccaforti del sedicente Stato Islamico. ...

martaserafini : Chi era Lorenzo Orsetti, fiorentino ucciso dall’Isis a Baghouz. Lorenzo aka Tekoser era in Siria con le forze curde… - HuffPostItalia : Lorenzo Orsetti ucciso dall'Isis in Siria: 'Ammazzato un crociato crociato italiano' - MediasetTgcom24 : Annuncio online dell'Isis: 'Abbiamo ucciso un italiano in Siria' #lorenzoorsetti -