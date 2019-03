Sconfitta Juve | il Genoa esce indenne dalla doppia sfida contro i bianconeri | l’ultima

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Primastagionale per la, che ieri è caduta a Marassi per 2-0ila seguito delle segnature dell’ex Sturaro e di Pandev. Resta ben saldo il primo posto nonostante la vittoria del Napoli e, forse anche per questo, lo stop non sembra aver lasciato grosse scorie in casa bianconera, anche in virtù dell’impresa in Champions ancora fresca.Ma ilsi gode chiaramente il momento, potendosi tra l’altro vantare di un record da non sottovalutare affatto: in questa stagione è stata (finora) l’unica squadra a non aver mai persola compagine di Allegri. Bestia nera la squadra ligure, tra coloro che negli ultimi anni ha battuto più volte laFacendo un tuffo nel passato recente, viene da chiedersi però quando l’ultima volta Chiellini e compagni sono tornati a casa senza vittoriaun’avversaria tra andata e ...

zazzatweet : Juve sconfitta dal Genoa. Si riapre il campionato tailandese. - juventusfc : Le parole di Mister #Allegri alla fine di #GenoaJuve: «Ci dispiace per la sconfitta, ma non è un dramma».… - tancredipalmeri : Peggiore sconfitta in campionato negli ultimi 2 anni per la Juventus, che perde l’imbattibilità alla 28a giornata,… -