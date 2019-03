Rocchi | ' Var room? Sarebbe straordinaria'

Ancelotti punge Rocchi : "Se c'è il Var perché Rocchi non va a vedere?" : La dinamica del rosso di Meret per il Napoli non è molto chiara con Ancelotti che al termine del match ai microfoni di Sky Sport si è domandato come mai Rocchi non sia andato a rivedere l'azione al ...

Gazzetta : “Rocchi corretto a espellere Meret - non c’era bisogno di andare al Var” : “Non era un errore chiaro ed evidente” La Gazzetta dedica uno spazio moviola a Napoli-Juventus “Al 25’ Meret esce a valanga su Ronaldo lanciato verso la porta. Il portoghese vola a terra per evitare lo scontro con il portiere del Napoli, non c’e` un’immagine che chiarisca se il contatto ci sia stato (con la scarpa sembrerebbe toccare il malleolo di Ronaldo), ma Rocchi punisce comunque il movimento di Meret che alza il piede destro per fermare ...

Highlights Napoli-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Polemiche a non finire - Var protagonista e Rocchi accerchiato : E’ terminata 2-1 al San Paolo la sfida delle sfide, valida per il 26° turno del campionato di calcio di Serie A, tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri si sono imposti grazie alle marcature del bosniaco Miralem Pjanic e del tedesco Emre Can che, nel primo tempo, hanno indirizzato la sfida in favore dei bianconeri. Una prima frazione in cui non sono mancate le Polemiche per l’espulsione del portiere partenopeo Meret, intervenuto su ...

Ancelotti : 'Ronaldo-Meret - perché Rocchi non ha usato il Var?' : ' Non abbiamo rimpianti perche' la Juventus ha fatto un ruolino di marcia straordinario che ha annacquato quanto di buono abbiamo fatto - ha aggiunto il tecnico partenopeo ai microfoni di Sky Sport - ...

Ancelotti : «Rocchi doveva andare al Var - il Napoli avrebbe meritato di vincere» : Conferenza stampa di Ancelotti «In quella situazione, eravamo 0-0, sì dovevo togliere Milik. Stavamo facendo partita per sfruttare le ripartenze. Poi, le cose sono cambiate. 1-0, 2-0. Poi abbiamo rischiato di più». «Rimpianto è il risultato, perché è immeritato. Poi ci sono tante altre considerazioni. Partita fatta al massimo delle nostre possibilità, controllo totale, anche all’inizio, siamo stati pericolosi anche in dieci contro undici. ...