Rissa Kessie-Biglia | Gattuso furioso | “oggi abbiamo perso anche a livello comportamentale”

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sconfitta e passo indietro per il Milan, ecco le dichiarazioni del tecnicoai microfoni di Sky Sport: “l’Inter nel primo tempo ha fatto molto meglio di noi,dato troppo tempo, nella ripresa un pò, bisogna averele giuste caratteristiche per il pressing, aqualitativo meglio nel secondo tempo. Non cambia nulla dopo questa sconfitta, l’Inter è molto forte, ha qualità e gioca bene a calcio nonostante il periodo negativo, sono contente della prestazione, la squadra è viva,lottato su ogni pallone, oggi la sconfitta è la reazione di, per come vedo il calcio io è una cosa che non ci sta, credo molto al gruppo. Ci vuole rispetto per tutti, è stata una scena non bella. La responsabilità è la mia, l’allenatore si deve occupare della disciplina. Oggi è stata una doppia sconfittacomportamentale”. ...

PaoloM1975 : RT @LaJuvehaRonaldo: Milan, clamorosa rissa in panchina tra Kessie e Biglia. - LaJuvehaRonaldo : Milan, clamorosa rissa in panchina tra Kessie e Biglia. - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Milan, clamorosa rissa in panchina tra #Kessie e #Biglia ?? -