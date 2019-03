Morte Fadil | Procura | nel sangue alta presenza cadmio-antimonio

Tutto quello che sappiamo sulla Morte di Imane Fadil : dal bunga bunga al giallo sull’avvelenamento : Dalle dichiarazioni sulla "setta che invocava il demonio" passando per il libro-verità (mai pubblicato), fino all'incontro con un siriano e l'ombra dei servizi segreti. Sono tanti i misteri che avvolgono la vita (e la morte) di Imane Fadil, la 34enne ex modella che raccontò cosa, a suo dire, succedeva alle cene di Arcore organizzate da Silvio Berlusconi. Potrebbe essere stata avvelenata con un mix di sostanze radioattive. Ma solo l’autopsia ...

Caso Ruby - mistero su Morte Imane Fadil : nel sangue livelli alti di cadmio e antimonio - : "I medici dell'Humanitas " ha aggiunto Greco " hanno cercato di seguire tutte le ipotesi possibili in base alla scienza medica e ad una ad una le hanno scartate trovandosi davanti ad una situazione ...

Imane Fadil - il procuratore : “Possibile Morte naturale - ipotesi malattia rara” : “C’è l’opzione di un avvelenamento, ma nessuno si sente di escludere una possibile causa naturale della morte. Quello che emerge è che all’Humanitas hanno tentato tutto il possibile, c’è anche l’ipotesi di una malattia rara che non è stata trovata“: al momento la cosa “più importante è capire la causa della morte di Imane Fadil“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Milano, Francesco ...

Imane Fadil "avvelenata" - la procura : "Non è esclusa Morte naturale" : Il procuratore Greco ha tenuto una conferenza stampa sulla morte di Imane Fadil, una delle testimoni del processo Ruby.Secondo il procuratore, negli esami fatti su Imane Fadil sono stati riscontrati anche "valori molto superiori di cromo e molibdeno". Bassi e "non significativi", invece, i valori di "bassi, non significativi". "Gli esami - ha spiegato - sono stati fatti in parte sul sangue che è stato lavato due volte nel corso della degenza e ...

Morte Fadil : i pm sentono direttore sanitario di Humanitas : Proseguono le indagini della Procura milanese sulla Morte di Imane Fadil, la modella marocchina testimone chiave dei processi Ruby a carico di Silvio Berlusconi. Questa mattina è stato ascoltato come ...

Morte Imane Fadil - la Procura : “Valori alterati anche nelle urine della ex modella” : La testimone del processo Ruby sarebbe stata esposta a una contaminazione paragonabile a quella di una persona che "ha lavorato per 30 anni in una fonderia", ha spiegato un investigatore. I pm oggi hanno sentito il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica milanese dove la 34enne è stata ricoverata oltre un mese.Continua a leggere

Olgettine - Sisto : Morte Imane Fadil danno grave a difesa Berlusconi : Nel caso di Berlusconi c'era un attentato alla leadership politica, nel caso Sarti c'è un fidanzato molto incazzato".

Morte Imane Fadil - Procura : "Nessuno si avvicini al corpo" : Imane Fadil è stata davvero avvelenata? Continua a far discutere la Morte, avvenuta l’1 marzo scorso dopo un mese di agonia, di una delle testimoni chiave del processo Ruby. Secondo quanto emerso dagli esami tossicologici condotti dal Centro Antiveleni dell'istituto Maugeri di Pavia e già forniti all'ospedale Humanitas di Rozzano, non c’è traccia di metalli tossici. Gli esiti di questi esami sono già in mano agli inquirenti, ...

Morte Fadil - i primi interrogatori. Sentito il direttore della clinica : Milano, 18 mar., askanews, - I magistrati milanesi che indagano sulla Morte di Imane Fadil stanno ascoltando come persona informata dei fatti il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica di ...

Morte di Imane Fadil : tutto quello che sappiamo finora : Le analisi, i sospetti, l'inchiesta: le tappe del giallo sulla Morte della 34enne testimone chiave del processo Ruby

Morte di Imane Fadil : autopsia e test di radioattività per risolvere il mistero : A metà settimana l'esame dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Gli investigatori lavorano sul cellulare della 34enne per ricostruire contatti e spostamenti prima del ricovero

Morte Fadil - la Procura ordina : nessuno può vedere il cadavere : Sempre più fitto il mistero sul caso di Imane Fadil, la modella marocchina testimone chiave dei processi Ruby a carico di Sivlio Berlusconi, morta il primo marzo per una presunta sindrome di ...

Morte Imane Fadil : "Nessun metallo a livelli tossici nel sangue". Pm vieta di avvicinare il corpo anche ai parenti : Imane Fadil è stata davvero avvelenata? Continua a far discutere la Morte, avvenuta l’1 marzo scorso dopo un mese di agonia, di una delle testimoni chiave del processo Ruby. Secondo quanto emerso dagli esami tossicologici condotti dal Centro Antiveleni dell'istituto Maugeri di Pavia e già forniti all'ospedale Humanitas di Rozzano, non c’è traccia di metalli tossici. Gli esiti di questi esami sono già in mano agli inquirenti, ma ora si attende ...

Morte Imane Fadil : negativi i test sui veleni più comuni : Imane Fadil è morta dopo oltre un mese di ricovero all’ospedale Humanitas di Milano: la giovane marocchina potrebbe essere stata avvelenata. Si tratta di una rivelazione fatta dalla stessa modella, teste chiave nei processi Ruby, sia al suo legale che al fratello. Sulla Morte indaga ora la procura di Milano che ha aperto un fascicolo d’indagine. La donna, 33 anni, è morta il primo marzo scorso dopo un calvario durato un mese, ma la notizia ...