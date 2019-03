Morire contro l’Isis

Mark Hamill contro J.J. Abrams e Star Wars : “Han Solo non doveva Morire ” : Mark Hamill , protagonista della saga cinematografica di Star Wars , sta sollevando non pochi problemi al franchiste creato da George Lucas nel 1977 a causa di alcune dichiarazioni che riguardano il suo vecchio compagno di avventure Harrison Ford. Secondo Hamill , che proprio negli ultimi anni è tornato ad indossare nuovamente le vesti dello Jedi Luke Skywalker nella nuova trilogia di Star Wars diretta da J.J. Abrams , far morire il personaggio ...

Atletico-Juve - commenti vergognosi contro Simeone : “tua figlia deve Morire ” - “speriamo ti venga un cancro” : Atletico-Juve ntus, vergognoso quanto sta accadendo nelle ultime ore sull’account Instagram di Diego Simeone Atletico-Juve ntus sta lasciando degli strascichi non da poco. vergognosi i commenti a corredo dei recenti post pubblicati da Diego Simeone , finito nel mirino delle critiche per un’esultanza decisamente eccessiva. Simeone ha sì sbagliato, ma quanto sta accadendo sui social è scandaloso: “tua figlia deve ...

Silvio Berlusconi - il mistero dell'avvocato di Ruby : il memoriale contro il Cav poi va a Morire in Svizzera : Un memoriale contro Silvio Berlusconi, poi la scelta estrema: eutanasia in Svizzera. Egidio Verzini, avvocato di Karima El Mahroug in arte Ruby Rubacuori, lo scorso dicembre ha deciso di fornire all'agenzia Ansa una versione dei fatti decisamente compromettente per l'ex premier sul processo Bunga bu