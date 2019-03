Manlio Di Stefano | Alessandro Di Battista a giugno andrà in India

Manlio Di Stefano - sconcerto in diretta : "La Tav non si farà". Il sottosegretario grilino - bomba sulla Lega : "Alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, è evidente che la Tav non si farà". Ad assicurarlo è Manlio Di Stefano, il sottosegretario grillino agli Affari Esteri. Non il primo che passa, dunque. E infatti lo sconcerto in studio a L'Aria che tira, su La7, è evidente perché la portata dell'affer

Diciotti - Manlio Di Stefano : 'No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì...' : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano , sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti 'l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada ...