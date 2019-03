L' Uefa apre un' indagine sul gesto di Ronaldo

Squalifica Ronaldo - la Juve adesso trema : l’Uefa apre un’indagine sul gesto di CR7 [DETTAGLI] : La Uefa fa sul serio. Il gesto di Ronaldo contro l’Atletico Madrid in Champions League non è passato inosservato. Dopo le possibili ipotesi legate alle conseguenze di quanto commesso da CR7, la Uefa ha infatti deciso di aprire un’indagine per “condotta impropria“. Da valutare l’entità del gesto e a chi fosse rivolto: se ai propri tifosi così come fece Simeone a Madrid oppure a quelli spagnoli in ambito ...

Ronaldo e il gesto alla Simeone - Uefa apre indagine : La Uefa ha aperto una indagine disciplinare sul gesto di Cristiano Ronaldo nella gara con l'Atletico Madrid e la Juventus saprà se potrà contare su Cr7 contro l'Ajax nei quarti di finale di Champions ...

Ufficiale : l'Uefa apre un'inchiesta sul gesto di Cristiano Ronaldo : TORINO - La Uefa ha aperto una inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per 'condotta impropria' per l'esultanza con cui l'attaccante della Juventus ha festeggiato la qualificazione ai quarti di ...

La Uefa apre un’inchiesta sul gesto di Ronaldo : Lo avevano richiesto a gran voce i media spagnoli, adesso il gesto di Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atlético Madrid, ottavo di finale di ritorno di Champions League, è ufficialmente stato messo all’attenzione dell’UEFA che ha deciso di aprire un’inchiesta ufficiale per “condotta impropria”. La decisione definitiva in merito verrà presa il prossimo 21 marzo. L’UEFA dovrà stabilire se Ronaldo, ...

Cristiano Ronaldo - Uefa apre inchiesta per l'esultanza alla Simeone : 'Condotta impropria'? : Il gesto era arrivato al termine della splendida rimonta contro l'Atletico Madrid. Tre gol, una prestazione mostruosa e la qualificazione ai quarti di finale per la sua Juventus in quella che doveva ...

L’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7 : È ufficiale: l’Uefa ha aperto un’indagine sull’esultanza di Cristiano Ronaldo al termine della gara con l’Atletico Madrid. Nel dettaglio, spiega l’Uefa, “a seguito di un’indagine è stato avviato un procedimento disciplinare a seguito della partita di turno degli ottavi di UEFA Champions League tra Juventus Football Club e Club Atlético de Madrid, giocato il 12 marzo […] L'articolo L’Uefa apre ...

Ufficiale - l’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7 : È Ufficiale: l’Uefa ha aperto un’indagine sull’esultanza di Cristiano Ronaldo al termine della gara con l’Atletico Madrid. [IN AGGIORNAMENTO] SEGUI LE PARTITE DELLA SERIE A SU DAZN: CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE L'articolo Ufficiale, l’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...

Biglietti finale Champions - la Uefa apre le prenotazioni : prezzi e modalità : Biglietti finale Champions, aperte le prenotazioni UEFA – Si sono conclusi ieri sera gli ottavi di finale di Champions, tanta strada c’è ancora da fare per le migliori 8 impegnate nella fase ad eliminazione ma già ci si proietta alla finalissima del primo giugno, quella del Wanda Metropolitano. Domani ci saranno i sorteggi dei quarti […] L'articolo Biglietti finale Champions, la UEFA apre le prenotazioni: prezzi e modalità ...

L’Uefa apre un’indagine per l’esultanza di CR7 : L’esultanza stile Simeone dovrebbe portare ad un’indagine da parte dell’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gesto a fare il verso a quello del tecnico dell’Atletico Madrid infatti è finito nel mirino da parte dell’Uefa, che dovrebbe seguire la stessa strada intrapresa per il Cholo. Simeone è stato […] L'articolo L’Uefa apre un’indagine ...

Paris Saint-Germain - si mette male per Neymar : la Uefa apre un’inchiesta nei confronti del brasiliano : La Federazione ha aperto un’inchiesta nei confronti di Neymar per le frasi contro l’arbitro rilasciate dopo PSG-Manchester United Neymar sotto inchiesta dall’Uefa, la Federazione ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del brasiliano per le dichiarazioni rilasciate dopo il ko del Psg contro il Manchester United, costato la qualificazione Champions ai transalpini. Il fuoriclasse ex Barcellona aveva definito ...

Insulti agli arbitri - l’Uefa apre un’indagine su Neymar : Indagine UEFA Neymar – La UEFA ha deciso di aprire un’indagine nei confronti di Neymar, stella brasiliana del Paris Saint-Germain, a seguito degli Insulti rivolti sui social dal giocatore contro l’arbitro dopo l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League. Come spiega l’AGI, Neymar, non convocato a causa di un infortunio al piede che lo terrà […] L'articolo Insulti agli arbitri, l’UEFA apre un’indagine su Neymar ...

Fair play finanziario : la Uefa apre un'indagine sul Manchester City. Rischia l'esclusione dalle coppe : NYON - L'Uefa ha ufficialmente aperto un'inchiesta sul Manchester City. Lo ha reso noto il governo del calcio europeo informando che 'La camera investigativa dell'ente di controllo finanziario dei ...

Manchester City - la Uefa apre un'inchiesta per violazione del Fair Play Finanziario : Il Manchester City potrebbe essere nei guai. La Camera Investigativa della Uefa, come spiegato in un comunicato ufficiale, ha aperto un'inchiesta nei confronti del club di Premier League per possibili ...