Lister | la casa automobilistica di Cambridge si rinnova proponendo un restyling della

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019)riporta in vita un classico inglese degli anni ’60 … ilKnobbly., preparatore inglese con sede a, ha da poco rilasciato delle immagini riguardante la sua nuova supercar. La vettura, che porta lo stesso nomepluripremiata racing con motore Jaguar degli anni ’50, ne ricorda molto le linee e non nasconde la sua vocazione pistaiola. Il nuovo Knobbly non sarà solo una concept car, dal momento chelo metterà davvero in produzione, questo è già stato confermato dalla società. Lawrence Whittaker, CEOdelle tre scimitarre, in un tweet aveva mostrato con una foto un concept unico, disegnato al computer, commentandolo “… e si lo costruiremo, sarà funzionante“. Dalle sue parole trapela l’entusiasmo di questa azienda che dopo oltre 70 anni all’ombra dei marchi inglesi più blasonati, ...