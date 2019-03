L' ex art director di Deus Ex Jonathan Jacques-Belletête si unisce al team di Rogue Factor

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) Tramite un recente comunicato stampa, lo studio di(responsabile di Mordheim: City of the Damned) ha annunciato chesi è unito alcome creativeha passato gli ultimi 12 anni con Eidos Montréal curando titoli del calibro diEx: Human Revolution eEx: Mankind Divided, ed ora ha deciso di accettare la nuova sfida di creativeper un nuovo progetto di, non ancora annunciato. Ecco il commento dello sviluppatore:"Quest'anno segna il mio 20esimo anniversario nell'industria dei videogiochi e negli anni la mia passione nel creare avvincenti esperienze interattive è solo che cresciuta. Non ricoprirò un ruolo attivo nello sviluppo di Necromunda: Underhive Wars ma mi concentrerò sui progetti futuri dello studio."Leggi altro...

