Fadil | la procura conferma | «Nel sangue alta presenza  di cadmio e antimonio»

Imane Fadil - procuratore Greco : “Nel sangue alti livelli di due metalli : antimonio e cadmio. Certezze solo dopo autopsia” : Non si sa “se sia stata lei a esprimere il suo timore o se qualcuno dei medici lo abbia detto a lei”, ma Imane Fadil “il 12 febbraio parlò di avvelenamento e lo comunicò all’esterno”. Francesco Greco, il procuratore capo di Milano, parla della morte della teste del processo Ruby, morta li 1 marzo dopo una degenza di oltre un mese all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stata ricoverata il 29 gennaio. E già ...

Morte Imane Fadil - Procura : "Nessuno si avvicini al corpo" : Imane Fadil è stata davvero avvelenata? Continua a far discutere la Morte, avvenuta l’1 marzo scorso dopo un mese di agonia, di una delle testimoni chiave del processo Ruby. Secondo quanto emerso dagli esami tossicologici condotti dal Centro Antiveleni dell'istituto Maugeri di Pavia e già forniti all'ospedale Humanitas di Rozzano, non c’è traccia di metalli tossici. Gli esiti di questi esami sono già in mano agli inquirenti, ...

Caso Ruby - morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio : Una delle testimoni del Caso Ruby è morta dopo un lungo ricovero in ospedale per un “mix di sostanze radioattive”. E prima di morire ha telefonato al fratello e all’avvocato, per dire la stessa identica frase: “Mi hanno avvelenato“. È un vero e proprio mistero quello legato alla morte di Imane Fadil, modella marocchina di 34 anni, testimone del processo Ruby ter, che vede tra gli imputati l’ex presidente del ...