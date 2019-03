De Nicola | «Ospina non ha mai perso conoscenza | voleva giocare»

ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2019) Canale 21 ha intervistato il medico sociale del Napoli Alfonso Deall’esterno dell’ospedale San Paolo dove è stato portato«Dopo la botta, David (, ndr)continuare a. Io ho verificato che non avesse. Quindi non era un trauma cranico, lui mi ha detto chemo aspettare la fine del primo tempo per suturare la ferita.non ha maicoscienza, né al primo impatto né al secondo. La perdita di sangue ha procurato lo svenimento.Deha proseguito: «Credo che l’aspetto emotivo abbia rivestito un ruolo importante. Adessosarà sotto osservazione alla clinica Pineta Grande. È stato sottoposto a una Tac che ha dato esito negativo. A fine partita, ha voluto conoscere il risultato finale di Napoli-Udinese e ha sorriso quando gli è stato detto che il Napoli aveva vinto».L'articolo ...

