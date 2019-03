Zingaretti | ' Il Pd cambi tutto e non sia partito dell' io

"Cambiare tutto" - la ricetta di Zingaretti : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa". Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: "Serve un ...

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» Gentiloni presidente|Diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Sono sicuro che troveremo il modo di arginare la destra e i sovranisti gia' alle elezioni europee. Per questo rilancio da segretario una parola d'ordine semplice ma che da' l'idea: da Tsipras a Macron", ha detto Nicola Zingaretti durante la sua relazione in Assemblea Segui su affaritaliani.it

Pd - Zingaretti proclamato segretario : “Serve un nuovo partito - dovrà cambiare tutto” : Parte ufficialmente oggi l'era di Nicola Zingaretti come segretario del partito Democratico con la prima riunione a Roma dell'Assemblea Nazionale del partito. “Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. Forse dovrà cambiare tutto”, ha detto nel corso del suo primo intervento. Paolo Gentiloni eletto presidente.Continua a leggere

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario 'Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto'. Gentiloni eletto presidente. Il livetweet : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Pd - Zingaretti all’Assemblea : “Dobbiamo cambiare tutto. Basta con le correnti e il partito dell’io” : “Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. L’organizzazione dovrà cambiare, forse dovrà cambiare tutto e dovremo crederci tutti perché tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo”. Lo ha detto Nicola Zingaretti nella sua relazione all’Assemblea nazionale del Pd a Roma. L'articolo Pd, Zingaretti all’Assemblea: “Dobbiamo cambiare tutto. Basta con le correnti e il partito dell’io” proviene da Il Fatto ...

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario : "Muoviamoci - deve cambiare tutto" : Dialogheremo e ci alleeremo con la società che si organizza contro il cambiamento climatico, coni giovani che non trovano lavoro, con uomini e donne di cultura e di scienza, con coloro che credono ...

Pd - Zingaretti : "Deve cambiare tutto. Rimettere al centro la giustizia sociale" : Zanda Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo ...

Zingaretti : no correnti - Pd cambi tutto e non sia partito dell'io : Roma, 17 mar., askanews, - "Dobbiamo costruire un nuovo Pd, cambiare il suo organigramma. Dobbiamo cambiare molto, forse tutto". Lo ha detto Nicola Zingaretti che ha puntato il dito contro le correnti ...

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» L’intervento in diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Serve un partito nuovo, con un nuovo statuto che dovremo scrivere insieme". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo discorso di apertura dell'Assemblea Nazionale del Pd Segui su affaritaliani.it

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario 'Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto'. Il livetweet dei lavori : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Pd : Zingaretti - 'Dobbiamo cambiare - serve partito aperto' : Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo tesoriere, ...

Tra una settimana si vota in Basilicata - Zingaretti cambia modulo al Pd : L'inizio ufficiale dell'Assemblea è previsto per le 10,30 ma la giornata dei leader del Partito Democratico comincerà, come da tradizione e salvo sorprese, all'alba con le ultime riunioni delle correnti per assegnare i posti in direzione. Zingaretti ha infatti voluto accelerare l'iter per la formazione di tutti gli organi statutari dopo la sua vittoria alle primarie. Un modo per farsi trovare subito pronti alla campagna elettorale per le ...