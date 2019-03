Ospina in ospedale | ma cosciente Grave errore non sostituirlo

ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) Notizie confortanti arrivano dai colleghi di Sky sulle condizioni del portiere del Napoli Davidche si era accasciato a terra al 40′ della partita contro l’Udinese. Trasportato immediatamente in, il calciatore èe verrà sottoposto ai controlli necessari. Subito al suo fianco la moglie che era allo stadio e lo ha raggiunto. C’è tanto da recriminare sulla mancata sostituzione dial 4′, quando in uno scontro di gioco con Pussetto, ha preso un colpo alla testa e riportato una vistosa ferita. Sebbene il dott. De Nicola fosse rimasto dietro la porta per monitorare la situazione era apparso evidente che il portiere aveva delle difficoltà a restare in campo. Anche le due reti subite evidenziano dei ritardi nei suoi interventi, ritardi che fanno la differenza. L'articoloin, manon...

DiMarzio : ?? #Ospina sostituito durante #NapoliUdinese e trasportato in ospedale. Ecco cos'è successo ???? - Gazzetta_it : #NapoliUdinese Paura al #SanPaolo. #Ospina sviene in campo, portato d'urgenza all'ospedale - annatrieste : Ospina in ospedale è tornato cosciente. Con il resto della squadra comm'amma fà? ?? -