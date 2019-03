In Anthem il loot non ha nessuna importanza?

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) Un giocatore diha dimostrato matematicamente come il, nel gioco, non abbia moltaCome riporta Eurogamer, in un post su Reddit, il giocatore "TermperHoof" dimostra utilizzando la matematica come ilnon conti più con la patch 1.0.3, e ha dimostrato invece come giocando il gioco come si è soliti fare comporterebbe addirittura una riduzione delle prestazioni. L'utente avrebbe passato tre notti insonni tra infinite schermate di caricamento e fogli di calcolo per dimostrare come la patch 1.0.3, in realtà, non faccia altro che "rompere il gioco", ed evidenziando come l'equipaggiamento non influisca più sulle prestazioni del nostro alter ego digitale.BioWare, dal canto suo, ha risposto attraverso il manager della communty Jesse "Darokaz" Anderson, il quale è intervenuto di persona nel thread dichiarando che ogni problema sarà risolto con la patch successiva, la ...

Eurogamer_it : In Anthem il loot non ha importanza #Anthem - zazoomnews : Più oggetti mitici e leggendari per Anthem: la nuova patch aumenta i loot - #oggetti #mitici #leggendari #Anthem: - OptiMagazine : Più oggetti mitici e leggendari per #Anthem: la nuova patch aumenta i loot -