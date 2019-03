Giulia De Lellis spiazzata dalla richiesta di una donna | ' Non mi ha neppure riconosciuta'

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Piccola disavventura perDe, la quale ieri pomeriggio ha raccontato sui social un episodio alquanto particolare che le è capitato mentre passeggiava per strada e che un po' l'ha lasciata. Ad un certo punto, infatti, alla Desi è avvicinata una, la quale le ha chiesto se potesse darle una mano a truccarsi. Ovviamentecredeva che tale persona l'avessema così non era.Il racconto diDesui social: 'Non mi ha riconosciuto' L'ex protagonista di Uomini e donne, oggi diventata una delle influencer più amate e seguite dal popolo social di Instagram, ha raccontato che talesi era avvicinata a lei, chiedendole di poterle dare una mano nel mettere del rimmel . A quel puntocredeva si trattasse di una sua fan, la quale seguendola sui social sapeva benissimo della sua passione per il trucco, ma in realtà non era ...

