Un infarto stronca un tifoso | tragedia in Cagliari-Fiorentina

Juventus - stroncato dall'infarto dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid : il dramma del tifoso juventino : Un tifoso della Juventus, Vittorio Salvati di 40 anni, è morto poco dopo aver lasciato lo Stadium, alla fine della vittoria dei bianconeri per 3-0 contro l'Atletico Madrid in Champions. Salvati aveva visto la partita allo stadio in compagnia di suo figlio di 11 anni. Quando poi è tornato in hotel fe

Rai Storia - 7 marzo 1999 : un infarto stronca la vita del grande regista Stanley Kubrick : Muore a 77 anni stroncato da un infarto Stanley Kubrick, considerato uno dei più importanti registi del XX secolo. La ricostruzione di Il giorno e la Storia, cronache, fatti e protagonisti del giorno. ...

Napoli - maestra stroncata da infarto - una mamma : 'Mancherai tanto ai nostri bimbi' : L'ennesima tragedia riguardante la morte di una persona, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano. La vittima, questa volta, è una donna di appena cinquantasei anni, Rosa Visone, stroncata da un infarto fulminante che non le ha lasciato alcuno scampo e che ha lasciato sgomenti i suoi famigliari e tutti i suoi amici. La donna era un'insegnante presso la scuola elementare Giancarlo Siani di via Labriola ...

Paolo Brera - morto il figlio di Gianni/ Stroncato da un infarto nella metro di Milano : Paolo Brera, figlio di Gianni, è morto nella serata di ieri: stava viaggiando in metro a Milano quando ha accusato un infarto

Addio a Paolo Brera - figlio di Gianni. Stroncato da un infarto mentre era in metro a Milano : È morto a quasi 70 anni, per un infarto ieri sera mentre viaggiava sulla metropolitana di Milano, Paolo Brera, figlio del giornalista Gianni Brera. A sua volta giornalista, ma anche economista, scrittore e traduttore di opere dal russo e altre lingue.A quanto si apprende ieri pomeriggio Paolo Brera ha presentato il suo ultimo libro, un giallo dal titolo 'Il futuro degli altri', prima di essere colpito dal malore verso le 20, ed è ...

Tosse incessante - poi un dolore al petto : 40enne stroncato da un infarto nel Trevigiano : Tragedia nel Trevigiano, a Santa Lucia di Piave dove un giovane 40enne è morto in seguito a un infarto. L’uomo ha iniziato a tossire a ripetizione, tranquillizzando la madre preoccupata. Poi, colto da un dolore al petto lancinante, è deceduto all’improvviso. E’ accaduto domenica pomeriggio. L’uomo, Michele Messina di 40 anni, si trovava nella sua abitazione in via Silone. Inutili i soccorsi del 118 di Conegliano che ...

Vicenza : stroncato da infarto mentre gioca nel campetto parrocchiale - muore a soli 12 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in un campo parrocchiale di Arsiero, in provincia di Vicenza. Un ragazzino di soli 12 anni infatti, Samuele Meneghini, improvvisamente si è accasciato a terra. Secondo quanto riporta la stampa locale vicentina, a quanto pare il ragazzino è stato colto improvvisamente da un infarto, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi sconcertati dei suoi amici, che ...

Morto Sergio - il 'gigante buono' del culturismo : stroncato a 56 anni stroncato da un infarto : stroncato da un infarto a 56 anni . È Morto così la scorsa notte Sergio Origlia , ex campione di culturismo . Lo hanno trovato senza vita nella sua casa di Cuneo. A chiamare i soccorsi, verso l'una di ...

Nizza - dramma all’asilo : bimbo di 5 anni muore davanti ai compagni - stroncato da infarto : Il piccolo è stato immediatamente soccorso da maestre e personale scolastico ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: a stroncare la sua vita un improvviso e inatteso attacco cardiaco. Sotto shock l'intera scuola e gli stessi piccoli che ora sono assistiti psicologicamente da esperti per evitare che il trauma possa segnarli.Continua a leggere

Grave lutto nel mondo del calcio : dirigente stroncato da un infarto nello spogliatoio [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, non solo la preoccupazione dopo la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala ma anche la morte in seguito ad un malore di un dirigente. Si tratta di Vincenzo Dimarco, 45 anni e dirigente del Borgolavezzaro, si è sentito male all’interno dello spogliatoio, immediato l’intervento di altri dirigenti e dei calciatori che hanno adagiato l’uomo sul lettino e con ...