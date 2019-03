ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) “Governo M5s-Lega? Ci mancavano pure i cinesi e siamo al completo. Se volessimo valutare la situazione nazionale, facendo finta di essere un Paese normale con un atto di astrazione, non so quali parole al di là del codice penale potremmo utilizzare. Che dobbiamo dire?”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sul caso Italia-Cina, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv.E aggiunge: “Non c’è una giornata di questo benedetto Paese che non passi indenne dall’assalto gialloverde. Veramente non ci sono parole. Un osservatore straniero avrà avuto tanti di quei traumi che guarda all’Italia davvero con angoscia. Ma dico io: abbiamo mesi di preparazione diplomatica in relazione all’investimento cinese sulla via della Seta. Prima di fare questo pollaio non potevate chiudervi un una stanza, ...

carlosibilia : Per chi pensa che il #Tav risolva i problemi ambientali. Luca Mercalli ci spiega perché è esattamente il contrario. - tamburrano : Contributi per #FridaysForFuture: Non si può marciare per salvare il #Clima e sostenere il #Tav. Qui le posizioni d… - erregi69 : Tav, De Luca: “Clausola dissolvenza? A sentire i grillini pare un’operazione alla Giucas Casella. Governo sembra po… -