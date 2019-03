Ligabue in testa vendite cd e vinili Amazon

ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) Nella classificadegli album piu' venduti il cantautore emilianoconquista il primo posto della classifica dei cd e deipiu' venduti sulla piattaforma eCommerce. La colonna sonora di 'A Star Is Born', Ultimo e Mahmood sono altri nomi ricorrenti delle classifiche musicali di. Nella Top 10 degli album 'fisici' la rappresentanza dei partecipanti del Festival di Sanremo si e' ridotta, con 'Peter Pan' e 'Pianeti' di Ultimo al terzo e nono posto, oltre alla raccolta 'Sanremo 2019', appena fuori dai primi 10. Continua a difendersi la colonna sonora di 'A Star Is Born', alla decima posizione, mentre e' da segnalare l'ottava posizione di 'Alma' di Enrico Ruggeri, uscito il 15 marzo.irp Anche tra i brani e gli album scaricati digitalmente Sanremo la fa da padrone, con Mahmood, Loredana Berte', Shade e Federica Carta, a cui si aggiungono la raccolta di Sanremo ...

diegohp93 : @FlorenceRhymes Ma scusa ma se quella testa di cazzo di Ligabue stava parlando di donne ma dov'è il problema? Ma se… - Sil_elebriciole : RT @giuseppesfrego2: E sempre testa o croce E sempre a lotteria Però come si dice Ne vedremo delle belle Non serve troppa luce Per la… - giuseppesfrego2 : E sempre testa o croce E sempre a lotteria Però come si dice Ne vedremo delle belle Non serve troppa luce Per… -