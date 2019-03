Levata di scudi per Salvemini dopo le accuse di L B C

corrieresalentino

(Di sabato 16 marzo 2019) Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Pasquino70 : Che i cosiddetti #Sovranisti della @LegaSalvini fossero infinitamente ignoranti e rancorosi nei confronti del mondo… - PpaoloZziliani : RT @farso_poli: L'islam semina morte in tutto il mondo eppure non si è mai vista una levata di scudi sui media come oggi. #jesuischarlie #N… - sciattinsky : Cmq io a parte Rita Pavone non ho letto nessuno insultare Greta ma vedo una levata di scudi sproporzionata ai miei… -