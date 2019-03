Il compagno della Ventura contro l' aggressore di Niccolò Bettarini

Rifiutato a 'C'è posta per te' accoltellò il compagno della ex : condannato a 8 anni : Non riusciva a darsi pace dopo il rifiuto avvenuto negli studi di C'è posta per te, così dopo la registrazione, un 22enne di origine napoletana aveva accoltellato il nuovo compagno della ex, ferendolo in modo molto grave all'addome. I fatti risalgono al gennaio 2016 ma la condanna è arrivata soltanto mercoledì: il protagonista di questo tentato omicidio è Emanuele Colurcio, salito alla ribalta per essere stato Rifiutato dalla ex ragazza dopo un ...

Si conclude il dramma di "C’è posta per te". Condannato a 8 anni l’uomo che ha accoltellato il compagno della ex : Nel 2016 Emanuele Colurcio si era rivolto a C"e posta per te nella speranza di riallacciare i rapporti con la sua fidanzata. Ma neanche l"intervento di Maria De Filippi è riuscito a sanare le incomprensioni tra i due. La ragazza infatti decide di non aprire la busta e non cercare una riconciliazione con il suo ex compagno. Ma è dopo il programma che si consuma la tragedia.Emanuele Colurcio, all"epoca dei fatti aveva 22 anni, nel 2016 accoltellò ...

Domiciliari per l’aggressore di Niccolò Bettarini. Il compagno della Ventura : ‘E’ una vergogna’ : Nuovo capitolo della vicenda legata all’aggressione di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini (attualmente naufrago in Honduras). “È veramente terrificante. Niccolò è vivo per miracolo. Caddeo ha dichiarato di averlo accoltellato. Gli ha dato undici coltellate. Oggi è ai Domiciliari perché si droga. È una vergogna, al di là del fatto che sia Niccolò Bettarini. È una vergogna che si venga messi ai Domiciliari in ...

La Spezia - sparatoria in piazza/ Enzo D'Aprile ucciso da militare - compagno della ex : sparatoria a La Spezia nei pressi della stazione: c'è un morto, un militare della Marina. Polizia sta ascoltando i testimoni, le ultime.

Un 13enne chiuso a chiave per punizione : indagato compagno della madre : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Roma : in degenza ordinaria la bimba picchiata dal compagno della madre : Sciolta la prognosi riservata per la bambina di 22 mesi ricoverata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dopo essere stata picchiata dal compagno della madre, poi arrestato dalla polizia a Genzano. La bambina, fa sapere l’ospedale, “è stata trasferita dall’area intensiva ad un reparto di degenza ordinaria. Le condizioni di salute sono stabili. Proseguono le cure del caso e l’osservazione ...

Bambina picchiata dal compagno della madre : sciolta la prognosi - condizioni stabili : La piccola, ricoverata da mercoledì scorso al Bambino Gesù dai Castelli Romani, è stata trasferita in reparto

Genova - madre droga e fa bere la figlia di 17 anni. Poi il compagno della donna abusa della giovane : La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile che hanno raccolto la denuncia della minorenne

Roma - bimba picchiata dal compagno della madre : “Condizioni stabili - prognosi riservata” : “Sono stabili le condizioni cliniche della paziente di 22 mesi giunta nella notte di mercoledì scorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù“: questo il bollettino medico divulgato oggi 18 febbraio 2019 in riferimento alla bimba picchiata dal compagno della madre. “In queste ore si stanno effettuando esami clinici e strumentali per valutare la condizione neurologica post traumatica. La prognosi rimane ...

Genzano - la mamma della bambina picchiata dal compagno ritratta : 'Solo odio per lui - falso quanto detto di me' : A 'Pomeriggio Cinque' le parole di Sara, che smentisce di voler coprire il compagno. Intanto le condizioni della piccola migliorano, ma i medici restano prudenti

La madre della bambina ridotta in fin di vita dal suo compagno : 'Non lo abbandono' : Sara, la madre della piccina di 22 mesi picchiata selvaggiamente a Genzano, vicino a Roma, ha spiegato che il colpevole di tale efferatezza è proprio il suo nuovo compagno Federico. Oggi però, la donna intervistata da Il Messaggero dichiara di non aver intenzione di lasciare solo il suo fidanzato. Le dichiarazioni della madre della piccola ridotta in fin di vita "lui è la mia vita" La mamma della piccina, che è ricoverata al Bambin Gesù di Roma ...